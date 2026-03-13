“¡Espérate, oye!”: El divertido momento de Cristopher Sánchez al no entender a un reportero coreano

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del deporte de alto rendimiento, la tensión suele ser la norma. Sin embargo, el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) nos ha regalado uno de esos momentos virales que trascienden el diamante y nos recuerdan que, a veces, la barrera del idioma es el mejor ingrediente para una buena carcajada.

El protagonista de esta historia es el lanzador Cristopher Sánchez, quien durante una rueda de prensa oficial del torneo vivió un episodio que ya circula por todas las redes sociales.

Una pregunta "enigmática"

Todo comenzó cuando un reportero de Corea del Sur tomó el micrófono para cuestionar al lanzador sobre el desempeño de su equipo en la fase de grupos. Apenas el periodista pronunció las primeras palabras en coreano, la expresión de Sánchez cambió drásticamente.

Confundido por la fonética totalmente ajena a su idioma, el pitcher no pudo evitar interrumpir con un espontáneo y muy dominicano: “¡Espérate, oye!”, mientras miraba a su alrededor buscando auxilio o una traducción inmediata.

Risas en la sala de prensa

La reacción fue tan genuina que desató las carcajadas no solo de los presentes en la sala, sino del propio Sánchez, quien pasó de la confusión a una sonrisa cómplice. El video, que dura apenas unos segundos, captura la esencia del WBC: un torneo donde convergen culturas tan distantes que situaciones como esta son inevitables.

Más allá de los lanzamientos a 100 millas por hora y los cuadrangulares espectaculares, el Clásico Mundial de Béisbol permite ver el lado más humano de las estrellas de la MLB. Cristopher Sánchez, lejos de mostrarse molesto, tomó con humor el desafío lingüístico, convirtiendo un momento potencialmente incómodo en una de las anécdotas más divertidas de la jornada.