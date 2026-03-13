El Mundial de los cuartos: ¿Hidratación o negocio redondo?

Suscríbete a nuestros canales

La escena es clásica: el hambre aprieta, pero el televisor te tiene secuestrado. Calculas los segundos para que el árbitro pite el final del primer tiempo y salir corriendo a la cocina. Sin embargo, en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el cronómetro de tu apetito tendrá que ajustarse a un nuevo ritmo. Prepárate para el fútbol en cuatro tiempos.

Adiós a los 45 minutos corridos

Históricamente, el fútbol ha sido el "reducto sagrado" de la continuidad, un deporte casi inmune a las interrupciones crónicas que asfixian a la NBA o al fútbol americano. Pero la tradición estadounidense (o mejor dicho, su modelo comercial) ha desembarcado en las oficinas de la FIFA.

Aunque el reglamento seguirá hablando de dos tiempos, la práctica dictará otra sentencia: pausas de hidratación obligatorias que, de facto, dividirán el encuentro en cuatro cuartos.

Las claves del cambio:

Frecuencia: Habrá dos pausas por partido (una por cada tiempo).

Obligatoriedad: A diferencia de torneos anteriores, donde solo se aplicaban ante calores extremos, en 2026 se realizarán siempre , incluso en estadios cerrados con aire acondicionado.

Duración: El tiempo de "descanso" se duplica. Pasaremos de los 90 segundos habituales a 3 minutos exactos de reloj parado.

¿Salud del jugador o salud financiera?

La narrativa oficial de la FIFA es previsible: el bienestar de los atletas es la prioridad. Sin embargo, el escepticismo reina entre los analistas. En un contexto donde la publicidad en el Super Bowl supera la hora de duración y la NBA detiene el juego por 40 minutos de comerciales, el fútbol era la última frontera por conquistar. El cálculo es simple: tres minutos de pantalla global en el evento más visto del planeta equivalen a una mina de oro que la FIFA no está dispuesta a dejar pasar.

El fútbol está mutando para adaptarse al ecosistema del entretenimiento estadounidense. Lo que se vende como una medida fisiológica parece ser, en realidad, la implementación del "commercial break" disfrazado de caridad deportiva. En 2026, cuando el árbitro marque el minuto 22:30 y el juego se detenga, recuerda que el que más se está hidratando no es el delantero, sino el negocio.