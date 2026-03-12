Clásico Mundial: Venezuela se queda corta frente al poderío ofensivo de República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Una verdadera fiesta se vivió de principio a fin en el LoanDepot Park durante la noche de este miércoles, ya que dos de las aficiones más enérgicas del beisbol se citaron para ver a sus selecciones. Al final, República Dominicana impuso su fuerza para derrotar 7 a 5 a Venezuela y así adueñarse del primer lugar del Grupo D.

Le llovieron jonrones a Venezuela

Las emociones no tardaron en llegar en la misma primera entrada. Allí, los quisqueyanos se apoyaron en el poder de Juan Soto para picar adelante gracias a un jonrón de dos carreras.

A pesar de ese duro y tempranero golpe, el elenco venezolano descontó en la parte baja de ese capítulo. Con dos hombres en base, Willson Contreras pegó un sencillo por el jardín derecho para remolcar a Maikel García desde la intermedia.

Luego de un segundo episodio sin daños, República Dominicana volvió a la carga con más vuelacercas en el tercero. Ketel Marte castigó a Eduardo Rodríguez con una conexión hacia el jardín izquierdo, mientras que Vladimir Guerrero Jr. hizo lo propio ante los envíos de Eduard Bazardo.

Acto seguido, los dirigidos por el manager Omar López también respondieron con par de rayitas. Esta vez los protagonistas fueron Luis Arráez y, nuevamente, Maikel García con dobles consecutivos para mantener las cosas por diferencia de una.

Pero cuando el juego lucía más reñido que nunca, Fernando Tatis Jr. extendió la ventaja de los suyos en el cuarto con un soberbio jonrón ante Antonio Senzatela, llevándose consigo hasta el home a dos compañeros.

Ya en la baja del noveno, los criollos amenazaron con una épica remontada. Con tres bases por bolas seguidas, Luis Arráez remolcó una con elevado de sacrificio, en tanto que Willson Contreras bateó un rodado que terminó en error del lanzador Elvis Alvarado y que aprovechó Ronald Acuña Jr. para anotar. Por último, Salvador Pérez bajó el telón con rodado para doble matanza.

Con este resultado, la Selección de Venezuela se enfrentará a su similar de Japón en los cuartos de final. Dicho compromiso se realizará el próximo sábado, 14 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami.