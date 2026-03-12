Artistas apoyan a Venezuela en partido contra República Dominicana el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El LoanDepot Park se viste de fiesta con el partido entre Venezuela y República en el Clásico Mundial de Beisbol, donde artistas venezolanos han hecho actos de presencia para apoyar a la selección.

La emoción se vive desde Miami en estos momentos con una victoria parcial para el quipo dominicano, y por supuesto, el público celebra desde la tribuna con consignas. A lo largo de la jornada deportiva, varias celebridades han pisado el estadio para dar su respaldo.

Artistas venezolanos en el partido

Erika de la Vega

Migbelis Castellanos

Daniel Sarcos