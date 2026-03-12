Artistas apoyan a Venezuela en partido contra República Dominicana el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales
El LoanDepot Park se viste de fiesta con el partido entre Venezuela y República en el Clásico Mundial de Beisbol, donde artistas venezolanos han hecho actos de presencia para apoyar a la selección.
NOTAS RELACIONADAS
La emoción se vive desde Miami en estos momentos con una victoria parcial para el quipo dominicano, y por supuesto, el público celebra desde la tribuna con consignas. A lo largo de la jornada deportiva, varias celebridades han pisado el estadio para dar su respaldo.
Artistas venezolanos en el partido
Erika de la Vega
Migbelis Castellanos
Daniel Sarcos
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER