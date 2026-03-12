Farándula

Artistas apoyan a Venezuela en partido contra República Dominicana el Clásico Mundial

La emoción entre venezolanos y dominicanos se vive desde el LoanDepot Park de Miami

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 09:39 pm
El LoanDepot Park se viste de fiesta con el partido entre Venezuela y República en el Clásico Mundial de Beisbol, donde artistas venezolanos han hecho actos de presencia para apoyar a la selección.

La emoción se vive desde Miami en estos momentos con una victoria parcial para el quipo dominicano, y por supuesto, el público celebra desde la tribuna con consignas. A lo largo de la jornada deportiva, varias celebridades han pisado el estadio para dar su respaldo.

Artistas venezolanos en el partido

Erika de la Vega

Migbelis Castellanos

Daniel Sarcos 

Miércoles 11 de Marzo de 2026
