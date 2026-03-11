La estrategia es clara: Con el ajuste de la línea de Gaceta Hípica podrá decidir su victoria en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de La Rinconada retomará el protagonismo este domingo con la celebración de su reunión número 12. La jornada destaca por una robusta cartelera de 13 competencias, diseñadas para satisfacer la exigencia de la afición y para el público apostador del 5y6 nacional.

El plato fuerte del programa lo constituye una selecta ruta clásica de grado, donde los mejores purasangres del patio medirán sus condiciones. La programación incluye los siguientes eventos estelares:

Clásicos de Grado II: Los prestigiosos José María Vargas y Gustavo J. Sanabria , pruebas que definen el liderato en sus respectivas divisiones.

Clásicos de Grado III: Los trofeos Socopó y Eduardo Larrazábal, citas obligatorias para los ejemplares que buscan consolidar su ascenso en el escalafón hípico.

Esta jornada dominical promete ser una de las más equilibradas de la presente temporada, tanto por la calidad de los inscritos como por los jugosos dividendos que proyectan las pruebas de fondo.

A la altura de la undécima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional es reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

De las diez participantes que conforma la nómina, se encuentra inscrita la estadounidense Naa Dude (número 9), con la monta del aprendiz Winder Véliz, presentada por Rodolfo Fernández para los colores del Stud Straiker.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

La importada reaparece al óvalo caraqueño luego de 42 días sin correr, por lo que se perfila como la primera favorita y la línea para Gaceta Hípica. La última actuación de la pupila de Fernández fue el día 1ro de febrero, pues llegó de tercera a 6 1/4 de la ganadora y también importada Etna’s Napper (USA).

Ajuste: La Rinconada

Este miércoles en la mañana, la conducida por Véliz solo pique, en silla, al tiro publicado por la hoja de ajustes de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritas de la carrera: Yeguas