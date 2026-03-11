¡No hay caballos! Hipódromo cancela jornada del viernes por falta de inscritos

Suscríbete a nuestros canales

Primero fue el óvalo de Laurel Park, quienes dieron a conocer la tarde del martes 10 de marzo que la jornada de carreras del próximo sábado 14 del presente mes era cancelada por falta de ejemplares inscritos para competir en la misma.

Estados Unidos: Segundo hipódromo que cancela jornada por falta de caballos

Diversos medios hípicos de Estados Unidos informaron este miércoles que el hipódromo de Penn National canceló la programación de carreras del próximo viernes 13 de marzo del presente año por falta de ejemplares del condado para correr.

De esta manera, es el segundo anuncio de la semana que se da a conocer, luego que la tarde del martes, la oficina de Maryland Jockey Club informará que la jornada de carreras del sábado en Laurel Park se cancelaba por la misma razón, falta de purasangres para competir.

Penn National tendrá este jueves una jornada de siete competencias donde correrán entre cinco y siete purasangres como máximo. Cabe destacar que Peen National tiene planificado pasar a partir del 18 de marzo, la programación de carreras de dos a tres por semana.

La campaña de competencias en Penn National comenzó el pasado 19 de febrero y tiene programado que finalice el próximo 25 de noviembre del año en curso, tiene en este momento al jockey Ángel Rodríguez como líder del meeting y al entrenador Brandon Kulp como líder de los trainers.