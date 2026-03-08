Kentucky Derby: Potente con una atropellada feroz se queda con los 50 puntos del San Felipe Stakes G2

Suscríbete a nuestros canales

Santa Anita Park, este sábado 7 de marzo, presentó el San Felipe Stakes G2 de $200,000, prueba que otorga puntos en la Ruta al Kentucky Derby G1, con la participación de siete exponentes de tres años, que midieron fuerzas en los 1,700 metros del recorrido para capturar los 50 puntos que buscan el mismo objetivo: estar en el 152 Kentucky Derby.

Kentucky Derby: Potente en la raya liquida a Robusta

El ejemplar Potente, un potro de tres años entrenado por Bob Baffert, alcanzó una victoria impactante en el San Felipe Stakes (G2) en Santa Anita Park el 7 de marzo de 2026. Con la monta del jinete Juan Hernández, el hijo de Into Mischief superó las expectativas tras su reciente debut y derrotó al sorpresivo Robusta en un final de infarto, con el jinete venezolano Emisael Jaramillo.

Durante el desarrollo de la prueba, Potente mantuvo una posición expectante en el quinto puesto mientras los favoritos Brant y So Happy marcaban el ritmo inicial. Al entrar en la recta definitiva, Robusta tomó una ventaja inesperada que pareció definitiva.

Sin embargo, Potente encontró un pase crucial hacia la parte exterior en los últimos metros y proyectó un avance imparable para alcanzar la meta justo a tiempo. Con este triunfo, el ejemplar aseguró 50 puntos clasificatorios para el Kentucky Derby y mantuvo su condición de invicto en las pistas.

El ganador agenció crono de 1:42.14 para la distancia de 1 1/16 millas.