LaLiga: ¡Se acercan a Mbappé! Así quedó la tabla de goleadores tras el golazo de Lamine Yamal

Una nueva jornada de LaLiga con muchas emociones en el tintero y varios puntos a repasar. Por ejemplo, uno que no puede faltar es el apartado de los goleadores, que tuvo mucho movimiento este sábado con la aparición estelar de Lamine Yamal.

Sí, el canterano del FC Barcelona anotó el único gol de los suyos en la victoria ante el Athletic Bilbao y demostró seguir en racha en el torneo, con su segunda fecha marcando consecutivamente, tras también firmar el primer hat-trick de su carrera ante Villarreal en la jornada anterior.

Con esta nueva diana Lamine llegó a su conversión 14 en el certamen liguero y se subió nada más y nada menos que a la tercera casilla, solo detrás de Kylian Mbappé y Vedat Muriqi.

Sobre el primero hay que decir que por lesión no vio acción con su Real Madrid, en el triunfo merengue contra el Celta de Vigo; y por tanto quedó en 23 su cifra en esta campaña. A su vez, Muriqi sí convirtió en la fecha y sumó un doblete ante Osasuna para llegar a 18 goles.

¿Quiénes siguen a Mbappé, Muriqi y Lamine Yamal?

El resto de este repaso también está lleno de futbolistas del FC Barcelona, que no pudieron incrementar sus registros este fin de semana. Eso sí, la cuarta plaza de este renglón está en manos de Ante Budimir con 13 encuentros con las redes contrarias, tras marcar un tanto en el empate agónico con Mallorca (2-2).

Posteriormente, sí le sigue el turno a Ferrán Torres, que fue titular ante Bilbao y fue sustituido en el segundo tiempo del partido. No marcó goles y se quedó con 12 apariciones goleadoras en el torneo.

El otro futbolista de Barcelona presente en el listado, después de Lamine Yamal y Ferrán Torres, es Robert Lewandowski, que sigue con 11 tantos en su registro personal en LaLiga.