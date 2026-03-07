CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Afición de Dominicana le dedica este cántico a Venezuela

Los quisqueyanos debutaron con triunfo contra Nicaragua 

Por

Meridiano

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 06:29 pm
Clásico Mundial: Afición de Dominicana le dedica este cántico a Venezuela
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

El primer reto de República Dominicana tuvo cierta complejidad en la primera parte, sin embargo, al final pasó lo que se preveía y tras un sólido triunfo, la afición del "Plátano Power", le dedicó un mensaje a la selección de Venezuela.

NOTAS RELACIONADAS

Los dirigidos por Albert Pujols comenzaron el choque perdiendo, luego estuvieron igualados 3-3 hasta el sexto inning. No obstante, en el octavo capítulo se soltaron los bates y terminaron superando 12 carreras por 3 a Nicaragua.

Fanáticos dominicanos piden a Venezuela:

Cómo era de esperarse también, el apoyo de la afición no fue la excepción este viernes y armaron una "fiesta", tras concluir el choque en los pasillos del Loan Depot Park, solicitando a la selección venezolana entre uno de sus cánticos de celebración.

"Queremos a Venezuela, queremos a Venezuela...", corearon todos los quisqueyanos mientras gritaban, saltaban y bailaban; luego del reciente resultado positivo que habían conseguido.

El duelo entre el "Plátano Power" y la "Arepa Power" será el último entre los equipos del grupo D y se llevará a cabo el próximo miércoles, 11 de marzo, el cual todos esperan que sea el choque, para definir el líder en ese pool.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Venezuela Barcelona Japon
Sabado 07 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?