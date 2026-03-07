Clásico Mundial: Afición de Dominicana le dedica este cántico a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El primer reto de República Dominicana tuvo cierta complejidad en la primera parte, sin embargo, al final pasó lo que se preveía y tras un sólido triunfo, la afición del "Plátano Power", le dedicó un mensaje a la selección de Venezuela.

Los dirigidos por Albert Pujols comenzaron el choque perdiendo, luego estuvieron igualados 3-3 hasta el sexto inning. No obstante, en el octavo capítulo se soltaron los bates y terminaron superando 12 carreras por 3 a Nicaragua.

Fanáticos dominicanos piden a Venezuela:

Cómo era de esperarse también, el apoyo de la afición no fue la excepción este viernes y armaron una "fiesta", tras concluir el choque en los pasillos del Loan Depot Park, solicitando a la selección venezolana entre uno de sus cánticos de celebración.

"Queremos a Venezuela, queremos a Venezuela...", corearon todos los quisqueyanos mientras gritaban, saltaban y bailaban; luego del reciente resultado positivo que habían conseguido.

El duelo entre el "Plátano Power" y la "Arepa Power" será el último entre los equipos del grupo D y se llevará a cabo el próximo miércoles, 11 de marzo, el cual todos esperan que sea el choque, para definir el líder en ese pool.