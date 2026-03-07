¡Es hoy! entrenador campeón de la Florida, estará en el Caribe con tres ejemplares en la Barbados Gold Cup (Gr.1)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de marzo, el hipódromo Hipódromo Garrison Savannah, ubicado en la ciudad de Bridgetown, Barbados, celebra su quinta jornada hípica de la temporada denominada “The Sandy Lane Barbados Gold Cup Raceday” con un total de nueve carreras.

El hipódromo de Garrison Savannah, conocido internacionalmente por la Copa anual de oro de Barbados, y que también es sede de la serie anual de la Triple Corona de Barbados, programó dentro de su cartelera está programada la edición XLIII Sandy Lane Barbados Gold Cup (Gr.1) y el The XXI Sandy Lane Spa Sprint Stakes & Trophy (Gr.1).

Saffie Joseph Jr. estará presente con tres ejemplares

El entrenador campeón de la Florida, Saffie Joseph Jr., estará presente con tres ejemplares en la edición XLIII Sandy Lane Barbados Gold Cup (Gr.1) en distancia de 1,800 metros con premios de $316,500.

Saffie Joseph Jr., quien se radicó en Estados Unidos desde 2011, tras cumplir una excelente campaña en su país natal, Barbados, donde consiguió la triple corona con el ejemplar Areyoutalkintome 2009, estará presente en esta jornada con los ejemplares Sir London (USA), Abrumar (USA) y Divin Propos (FRA).

Sir London (USA), de cinco años, es propiedad de Mr. Ramsey y Kenneth L; Abrumar (USA), un castrado de seis años, y Divin Propos (FRA), de siete años castrado, estos dos últimos propiedad de One Guaya Racing.

El Barbados Gold Cup (Gr.1) se disputará en la séptima carrera de la programación de nueve, y la prueba coestelar, el Sprint Stakes & Trophy (Gr.1), fue pautada para la octava.