Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 7 de marzo

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la tercera cartelera de la semana 15 de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

La presente programación, contará con 12 carreras, donde fue incluido dos stakes; Silks Run Stakes de $125,000 y el Hurracain Bertie G3 de $125,000, e inicia a las 1:50 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (1:50 p.m. VEN)

Rules And Regs (2) quedó en segundo lugar en su última actuación , y podría triunfar acá .

Trust Account (6) merece respeto en este lote.

Fletch's Rockette (3) también merece la pena por sus recientes resultados.

Segunda carrera: 1.700m, arena (2:19 p.m. VEN)

Jimbo Bailey (8) parece ser el rival a vencer tras su sólida actuación la última vez .

Magic Red (7) ha demostrado ser prometedor en sus últimas salidas.

R Markovich (1) podría mejorar su rendimiento anterior..

Tercera carrera: 1.200m, arena (2:48 p.m. VEN)

Vuela Paloma (2) ha ganado cuatro de sus últimas cinco salidas y parece estar en buena posición para mantener su excelente forma .

Foggy Note (4) ganadora de recorrido y distancia, podría representar la principal amenaza .

Girvin Star (7) es otra opción a considerar..

Cuarta carrera: 1.700m, tapeta (3:18 p.m. VEN)

Be Wiser Bob (2) terminó en un meritorio tercer puesto la última vez y podría ser el rival a batir .

David's Kitten (5) surge como el rival a considerar a decidir.

Vin Number (7) también tienen posibilidades.

Quinta carrera, 1.000m, grama (3:49 p.m. VEN)

Speed Figures (6) es el rival a vencer tras un sólido cuarto puesto en una carrera de apuestas la última vez .

Xy Speed (2) ​​tiene un rendimiento sólido en pista y puede alcanzar la meta .

Louie The Sun King (4) es otro con posibilidades.

Sexta carrera: 1.700m, tapeta (4:19 p.m. VEN)

Outta Money (3) tiene el mejor rendimiento reciente y podría recuperarse de su mala racha en césped la temporada pasada .

Internal Capital (2) es consistente a este nivel.

Las Olas (4) tiene un rendimiento ideal para la agrupación.

Séptima carrera: 1.000m, grama, Silks Run Stakes $125,000 (4:50 p.m. VEN)

Litigation (3) parece ser el rival a vencer tras ganar una carrera más sólida la última vez .

Rezasrolex (1) perdió por poco en una contienda similar recientemente . Regresa al óvalo donde es ganador consecutivamente .

Souper Quest (2) ganó con fuerza la última vez.

Octava carrera; 1.000m, tapeta (5:21 p.m. VEN)

Misprint (7) baja de categoría y podría representar la principal amenaza.

Chloe's Toy (6) tuvo una victoria impresionante la última vez y parece estar bien para seguir el ritmo .

Any Moment (2) es otro a considerar.

Novena carrera, 1.700m, tapeta (5:52 p.m. VEN)

Reagan’s Flame (6) tiene un excelente rendimiento en la pista .

Queens Command (5) baja de categoría y puede recuperarse de su mala racha anterior .

Miss Mary Nell (2) ganó de forma impresionante recientemente.

Décima carrera; 1.600m, grama (6:23 p.m. VEN)

Kentucky Belle (9) se presenta con un gran rendimiento para este compromiso.

To A Flame (2) parece estar en buena posición para seguir creciendo tras su sólido tercer puesto en una carrera Stakes la última vez .

Tideoftime (8) tiene potencial para mejorar.

Undécima carrera, 1.300m, arena, Hurricane Bertie Stakes G3, $175,00 (6:52 p.m. VEN)

R DISASTER (5) está en un gran momento y parece estar bien posicionado para recuperarse tras su ajustada derrota la última vez. Defiende el “Dato Clave” para la jornada.

Duodécima carrera; 2.400m, grama (7:21 p.m. VEN)