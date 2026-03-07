WBC: Ronald Acuña Jr. cobra apuesta a Ozzie Albies

Suscríbete a nuestros canales

Tras la victoria de la selección de Venezuela sobre su similar de Países Bajos con un marcador de 6-2, los reflectores se centraron en el intercambio protagonizado por dos figuras de los Bravos de Atlanta: Ronald Acuna Jr. y Ozzie Albies.

La novena venezolana logró imponer su ritmo desde el primer episodio del encuentro. El talento ofensivo del conjunto criollo superó a una selección europea que, pese a contar con múltiples piezas con experiencia en Las Mayores, no pudo contener el despliegue de sus rivales. El pitcheo venezolano y la ejecución con corredores en base fueron las claves para asegurar el primer triunfo en este Clásico Mundial.

Ronald Acuña Jr., alineado como primer bate y jardinero derecho, fue determinante en el arranque del juego. El patrullero inició su participación con un doblete hacia el jardín central, conectando la bola con solidez y anotando posteriormente la primera carrera del encuentro. Al finalizar la jornada, el registro de Acuña fue de 4-1 con dos carreras anotadas, cumpliendo con su rol de catalizador en la alineación.

El cobro de la apuesta en redes sociales

Minutos después de concretarse el último out del compromiso, Ronald Acuña Jr. utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para dirigirse directamente a su compañero de equipo en la MLB. El mensaje confirmó la existencia de un reto previo entre ambos peloteros relacionado con el resultado de este enfrentamiento directo en el Clásico Mundial.

"Te tengo una camiseta firmada. A mí no me puedes vencer", escribió el venezolano mencionando al infielder de Países Bajos. Según lo estipulado en este acuerdo amistoso, Albies deberá vestir una indumentaria de la selección de Venezuela perteneciente a Acuña Jr., reconociendo públicamente la derrota de su equipo nacional.