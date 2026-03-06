Clásico Mundial: Venezuela hace la tarea y derrota con firmeza a Países Bajos

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela cumplió en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026. El equipo dirigido por Omar López se estrenó ante Países Bajos con éxito, al derrotar al conjunto europeo por pizarra de 6-2, gracias a una ofensiva que hizo los deberes, y a un cuerpo de lanzadores que estuvo hermético y seguro en prácticamente todo momento.

Los criollos se sacudieron rápidamente los comentarios negativos que se generaron luego de sufrir par de derrotas en los juegos de exhibición, al atacar desde temprano al pitcheo neerlandés, para encaminar lo que terminó siendo el primer triunfo venezolano en este torneo.

Venezuela hace los deberes

El conjunto de Venezuela prendió los motores bastante rápido, con un doble de Ronald Acuña Jr. en el primer episodio. Posteriormente, la "Bestia" anotó gracias a un sencillo de Luis Arráez, para abrir la pizarra. Países Bajos respondió rápidamente en la alta del segundo inning, con un doble impulsor de Druw Jones, pero Venezuela no perdió tiempo para recuperar la ventaja.

Contra todo pronóstico, el primer cuadrangular venezolano en el torneo llegó en la parte baja del segundo inning, cuando Javier Sanoja sonó un batazo soberbio por el jardín izquierdo, para que el conjunto criollo tomara una ventaja que no volvería a soltar en el resto del duelo.

La baja del quinto fue el momento en el que Venezuela finalmente abrió el grifo y aumentó la ventaja. Primero, Arráez impulsó su segunda rayita del juego, al negociar un boleto con las bases llenas sin outs en la pizarra. Posteriormente, sencillos de Willson Contreras y Wilyer Abreu sirvieron para que Venezuela tomara ventaja de 6-1 y así encaminar el triunfo.

Países Bajos intentó reaccionar en el sexto inning, cuando Druw Jones bateó un sencillo que trajo la segunda carrera de los suyos. A pesar de ese pequeño susto, el bullpen venezolano estuvo a la altura y logró sellar el primer triunfo de Venezuela en este Clásico Mundial de Beisbol.

Venezuela saltará otra vez al terreno este sábado 7 de marzo, cuando se mida al conjunto de Israel a las 8 de la noche, con el zurdo Enmanuel De Jesús como abridor pautado para intentar mantener al cuadro tricolor en la senda victoriosa.