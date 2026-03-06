Arcángel ‘La Maravilla’ da más detalles de su presentación en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del 5 de marzo, los venezolanos enloquecieron tras conocerse que el cantante puertorriqueño, Arcángel, asomó la posibilidad de traer su gira “La 8va Maravilla World Tour” a Caracas en los próximos meses.

Fue durante un stream con Westcol donde el reggaetonero no descartó pisar el país tras más de una década de ausencia por diferencias políticas. “Estén pendientes porque es muy probable que vayamos a Venezuela en esta vuelta”, expresó.

Luego de la revolución que armó en las plataformas digitales, el artista habló más a fondo sobre los eventos que tendría en el país con su tour que lo llevará por diferentes partes del mundo.

Arcángel dispuesto a pisar Venezuela

Aunque hasta el momento se desconoce la fecha en la que el intérprete de “Pa’ que la pases bien” tiene planeado cantar en Venezuela, ya es un hecho que lo hará en uno de los recintos más grandes que tiene la ciudad capital.

“El Estadio Monumental en Venezuela, pa’llá es que vamos entonces. Cuando nos den luz verde pa’llá es que vamos, pal’ Estadio Monumental”, dijo en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Pero no todo quedo allí, pues, el cantante dio otra gran noticia: “Vamos a hacer dos también”, afirmó, dejando claro que, los venezolanos podrán disfrutar por partida doble de su increíble talento el cual mostró al mundo hace más de dos décadas.

¿Cuándo estuvo por última vez en el país?

La última vez que Arcángel se presentó en Venezuela fue en 2012, antes de que adoptara la decisión de excluir al país de sus giras internacionales.

Desde entonces, el cantante ha realizado decenas de conciertos en América Latina, Estados Unidos y Europa, consolidándose como una de las figuras más influyentes del reggaetón y el trap latino. Sin embargo, Venezuela quedó fuera de sus itinerarios durante más de una década.