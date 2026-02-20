Premio Lo Nuestro 2026: Arcángel es honrado como Ícono Urbano y celebra décadas de carrera

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 19 de febrero quedó marcada en la historia de la música latina cuando Arcángel fue reconocido como Ícono Urbano en los Premio Lo Nuestro 2026, en una ceremonia celebrada en el Kaseya Center. El galardón celebró sus más de veinte años de trayectoria, influencia y legado dentro de la música urbana latina.

El artista puertorriqueño, que también competía en cuatro categorías, incluida Artista Masculino del Año - Urbano, fue protagonista de uno de los momentos más emotivos y potentes de la velada, rodeado de colegas que reconocen en él a una figura clave del género.

La presentación del homenaje estuvo a cargo de Chencho Corleone, quien dio paso a un espectáculo que repasó distintas etapas de su carrera. Arcángel abrió con “Mírame Baby”, su nuevo tema junto a Feid, desatando la euforia del público. Luego, acompañado por Jhayco, interpretó “Pa' que la pases bien”.

Al tributo se sumaron grandes nombres del movimiento urbano como J Balvin, Jay Wheeler, Mora y Eladio Carrión, mientras que “Me prefieres a mí” cobró nueva vida en la voz de Sech, en un momento que hizo vibrar a los asistentes.

“En vida es que se hacen los honores”: el emotivo homenaje a Arcángel

El instante más conmovedor llegó cuando J Balvin subió al escenario para entregar el premio especial. Con palabras cargadas de respeto y admiración, el colombiano expresó su admiración al boricua.

“Qué honor y qué placer estar contigo aquí esta noche. Yo quiero que levanten la mano fuerte por mi parcero, Austin Santos. ¡Máximo respeto! Tu estatura no mide tu grandeza y tu impacto ha tocado a todos los artistas que estamos aquí”, dijo el paisa.

El reguetonero también destacó el lado humano del homenajeado: “Conozco al amigo, al buen hijo, al buen padre y al abuelo más cool de todo el género”. Finalmente, cerró con una frase que desató aplausos y emoción en el recinto: “En vida es que se hacen los honores. Te amo, mi hermano”.

El discurso de Arcángel: gratitud, memoria y legado

Visiblemente emocionado, Arcángel tomó el micrófono para agradecer el reconocimiento. “Quiero darle gracias a Dios porque sin él no estaríamos aquí”, comenzó diciendo ante un Kaseya Center que lo ovacionaba de pie.

El artista dedicó el premio a su madre, a la memoria de su hermano Justin Santos (fallecido en 2021), a su barrio, al fallecido David Rivera y a su equipo de trabajo. Asimismo, agradeció profundamente al público por acompañarlo y respaldarlo a lo largo de toda su carrera.

Con más de dos décadas en la industria, Arcángel se ha consolidado como una de las voces más influyentes del reguetón y el trap latino. Desde sus inicios como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto hasta su exitosa carrera en solitario.

El artista ha sido responsable de éxitos que marcaron generaciones y de colaboraciones con los nombres más importantes del género. Su capacidad para reinventarse, mantenerse vigente y abrir camino a nuevas figuras lo posiciona hoy como un referente indiscutible de la música urbana.