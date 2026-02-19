Hipismo

Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el jueves 19 de febrero

La información para combinar en el programa de ocho competencias

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 09:00 pm
Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el jueves 19 de febrero
NYRA
Este jueves inicia la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de ocho carreras. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 2:10 p.m., hora venezolana.

Meridiano: Datos hípicos para Aqueduct, New York

Las ocho carreras programadas fueron diseñadas en pista de arena. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, arena (2:10 p.m. VEN)

  • Just Music (3) baja de categoría y podría recuperarse tras su ajustado cuarto puesto en un Grado 2 la última vez.
  • Broadway Lights (2) ha sido consistente en este nivel.
  • Vino Frizzante (5) ganó con gran éxito la última vez.

Segunda carrera: 1.400m, arena, (2:41 p.m. VEN)

  • Radio Red (7) está en muy buena forma y podría conseguir el triunfo.
  • Antonio Of Venice (3) es consistente a este nivel y merece respeto.
  • Bourbon Chase (1) es otro que podría agradecer el bajar de categoría.

Tercera carrera: 1.300m, arena (3:11 p.m. VEN)

  • Apollo Code (3) está en muy buena forma y parece ser el rival a vencer.
  • New York Scrappy (6) ganó de forma impresionante recientemente y podría repetir.
  • Fric And Frac (1) está mejorando y podría completar la clasificación.

Cuarta carrera: 1.400m, arena (3:42 p.m. VEN)

  • Master Of Arms (2) ha tenido un buen desempeño y parece estar listo.
  • Best Bet (1) puede perseguir la selección como rival a considerar.
  • Lucky Dude (8) es otro ejemplar a considerar.

Quinta carrera: 1.400m, arena (4:12 p.m. VEN)

  • Spirit Of Esther (6) ha demostrado consistencia y podría estar uno-dos.
  • Take Me To Londyn (4) podría recuperarse de su mala racha anterior.
  • That'sthefactjack (2) es otro a considerar. Cuidado.

Sexta carrera: 1.400m, arena (4:42 p.m. VEN)

  • Meg's Foxy Grey (2) baja de categoría tras un buen segundo puesto en una competencia más difícil la última vez. Defiende el "Dato Clave" de la jornada.

Séptima carrera: 1.300m, arena (5:13 p.m. VEN)

  • Play (2) ha tenido un excelente desempeño y parece estar listo para triunfar.
  • Burninhunkoflove (3) quedó de turno y merece respeto.
  • Shoot The Nickel (1) tuvo una participación similar y podría ser un rival.

Octava carrera: 1.600m, arena (5:43 p.m. VEN)

  • Magnanimous Max (1) ganó de forma impresionante la última vez y parece estar listo para repetir el éxito.
  • Ambridge (2) está en un estado de forma sólido y podría ser un rival.
  • Sequential (9) es otro caballo a tener en cuenta tras su reciente victoria.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

