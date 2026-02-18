Farándula

Ricardo Montaner quedó sin palabras ante sorpresivo reencuentro familiar

El cantautor tiene tres fechas confirmadas de “El Último Regreso” en Argentina

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 03:40 pm
Ricardo Montaner quedó sin palabras ante sorpresivo reencuentro familiar
Ricardo Montaner / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El cantautor venezolano Ricardo Montaner fue sorprendido por Evaluna e índigo previo a sus conciertos en el Movistar Arena de Argentina. La hija del artista y su nieta no podían perderse el show, por lo que decidieron viajar para estar presente.

NOTAS RELACIONADAS

La joven cantante posteó en redes sociales la reacción de su padre al verla legada con la pequeña, su reacción de asombro y alegría ha cautivado los corazones de sus fanáticos. En el clip, se ve al intérprete de “La cima del cielo” descansado cuando fue sorprendido con la llegada de Evaluna.

A pesar de la sorpresa, la reacción del cantante causó risas en su hija, quien en el video se escucha reír a carcajadas. “28 años viéndote en concierto. No me podía perder esteeee. Te amo”, escribió la venezolana en la publicación.

“Como me hacen esto?… me volví loco de amor abrazándote… abrazándolos. Ayyyy cuanto los amo…”, escribió el intérprete en los comentarios.

“El Último Regreso” de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner se presentará en tres fechas, 21, 22 y 27 de febrero en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires, donde se reencontrará con sus fanáticos en un encuentro íntimo para hacer un recorrido por sus mejores temas.

Con más de cuatro millones de discos vendidos, el nacido en Argentina se convirtió en un referente de baladas en América, sus letras profundas han tocado fibras sensibles en su público.

Dentro de su repertorio de clásicos románticas están:  "Tan enamorados", "Me vas a extrañar", “Déjame llorar” y “Bésame”, así como una lista interminable de éxitos.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Miércoles 18 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula