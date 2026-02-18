Woodbine anuncia el inicio de la Triple Corona: Todo lo que debes saber sobre el King's Plate 2026

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la temporada en el Hipódromo de Woodbine (Toronto) aún no comienza, los preparativos para la primera gema de la Triple Corona canadiense ya han despegado. El legendario King’s Plate llega a su edición 167 y su fecha ha sido oficialmente definida.

Con una bolsa de $1,000,000 y un recorrido de 1 1/4 millas (2,000 metros) sobre arena sintética, este evento trasciende lo deportivo. Es un símbolo nacional que moviliza a multitudes, consolidándose como la cita más importante del turf en Canadá.

¿Cuándo se correrá el King’s Plate?

De acuerdo con el departamento de comunicaciones de Woodbine, el King’s Plate se disputará el sábado 15 de agosto en el circuito de Ontario. Este evento abrirá la tríada de clásicos que completan el Prince of Wales Stakes en Fort Erie y el Breeders’ Stakes en la grama de Woodbine.

La edición de 2025 fue conquistada por Mansetti, bajo la monta de Pietro Moran y el entrenamiento de Kevin Attard. Cabe destacar que Moran, ganador del Eclipse Award 2025 como Mejor Aprendiz en Estados Unidos, se encuentra también nominado en la misma categoría para los Sovereign Awards, la máxima distinción del hipismo canadiense.

Una tradición que data de 1860

La historia de esta prueba comenzó en el antiguo hipódromo de Carleton, en Toronto. Con la aprobación de la Reina Victoria, el 27 de junio de 1860 se corrió la primera edición con un premio de 50 guineas (una suma considerable para la época), resultando ganador el ejemplar Don Juan.

Una particularidad única de esta carrera es que su denominación cambia según el sexo del monarca británico de turno. Bajo los reinados de Victoria e Isabel II, el cotejo se conoció como el “Queen’s Plate”; con el actual Rey Carlos III, la competencia recupera el nombre de “King’s Plate”.

Las entradas para esta gran cita estarán disponibles a partir del 6 de marzo a través del portal oficial KingsPlate.com.