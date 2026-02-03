Triple Corona 2026: 367 tresañeros quedan nominados para la serie clásica

Suscríbete a nuestros canales

El departamento de comunicaciones de Churchill Downs anunció este martes el listado oficial de los purasangres nominados para la Triple Corona 2026. La serie iniciará el próximo sábado 2 de mayo con la edición 152 del Kentucky Derby (G1), para continuar con el Preakness Stakes (G1) y finalizar en el renovado Belmont Park con el Belmont Stakes (G1).

Distribución por origen y estados:

Un total de 367 potros de tres años cumplieron con el proceso de inscripción temprana. El estado de Kentucky domina ampliamente la lista con 281 nominados. En el ámbito internacional, Japón destaca con una delegación récord de 37 ejemplares, lo que confirma su interés por los grandes premios estadounidenses.

El resto de la lista por procedencia quedó definida así:

Nueva York y Florida: 11 representantes cada uno.

11 representantes cada uno. California: 7 ejemplares.

7 ejemplares. Pensilvania: 5 ejemplares.

5 ejemplares. Irlanda, Maryland y Virginia: 3 ejemplares por región.

3 ejemplares por región. Canadá (Ontario) e Indiana: 2 ejemplares.

2 ejemplares. Gran Bretaña, Luisiana, Minnesota y Nueva Jersey: 1 representante.

Curiosidades de la nómina:

La variedad de pelajes en esta generación incluye 171 castaños, 84 castaños oscuros, 68 alazanes, 42 tordillos (grises/rosillos) y 3 tordillos blancos. Asimismo, un grupo de 127 entrenadores inscribieron al menos un ejemplar, con la mirada puesta en los puntos clasificatorios que otorgan las pruebas de la ruta al Derby.