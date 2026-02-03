Hipismo

¿Qué dice la marmota? El pronóstico de Phil que preocupa a los hipódromos en Estados Unidos

Tras la popular tradición celebrada este 2 de febrero, los circuitos hípicos del norte se preparan para afrontar más días de clima extremo y cancelaciones

David García V.
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 05:12 pm
La industria de las carreras de caballos en Norteamérica ha enfrentado semanas críticas debido a las intensas tormentas invernales y temperaturas bajo cero que azotan gran parte del territorio estadounidense. Circuitos como Aqueduct, Parx Racing, Turfway Park y Mahoning Valley han visto sus programaciones alteradas, debido a que el frío extremo no solo impide la celebración de las carreras, sino que también afecta los entrenamientos matutinos.

En este contexto, este lunes 2 de febrero se cumplió una edición más del tradicional Día de la Marmota, una costumbre que data de 1887. Miles de personas se congregaron en Punxsutawney, Pensilvania, para presenciar la salida de la marmota Phil y conocer su "predicción" climática para el resto de la temporada.

El pronóstico de Phil y el impacto en las pistas

Según la tradición, si la marmota ve su sombra al salir de su madriguera, el invierno se prolongará por seis semanas más. Este año, Phil vio su sombra, cosa que también es considerada una señal de alerta a los entrenadores y administradores de hipódromos. Aunque las estadísticas de Phil registran 35% de efectividad, en Nueva York la marmota Chuck coincidió con el pronóstico; este último cuenta con un impresionante 85% de aciertos.

Este vaticinio tiene una repercusión directa en la logística hípica. Mientras Turfway Park tomó medidas preventivas y adelantó sus horarios de partida para mediados de semana, en Aqueduct crece el suspenso para las jornadas de sábado y domingo debido a la amenaza de vientos helados que podrían forzar nuevas suspensiones.

Con seis semanas adicionales de frío en el horizonte, los establos de la Costa Este y el Medio Oeste deberán ajustar sus planes de entrenamiento en plena ruta hacia las grandes pruebas selectivas de primavera.

