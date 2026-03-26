Una marca para la historia: Webb llega al millar de abanicados en pleno Opening Day

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) rompió el celofán la noche de este miércoles con el esperado duelo entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York. Aunque el resultado colectivo fue una montaña rusa de emociones, el as de la rotación de la bahía, Logan Webb, se encargó de inscribir su nombre en los libros de récords con un hito personal invaluable.

El "Juez" fue la víctima del millar

El momento cumbre llegó en la parte alta de la cuarta entrada. Webb, enfrascado en un duelo de titanes, se enfrentó al capitán y actual MVP de la Liga Americana, Aaron Judge. Con la cuenta en dos bolas y dos strikes, el derecho de los Gigantes apeló a su mejor arma: un cambio de velocidad de 86 millas por hora que mordió la zona interna del plato.

Judge abanicó la brisa para terminar el episodio, convirtiéndose así en el ponche número 1,000 en la carrera de Logan Webb. El Oracle Park estalló en júbilo para reconocer la trayectoria de un lanzador que se ha convertido en el corazón del pitcheo en San Francisco.

Un inicio dominante y un segundo episodio de pesadilla

Webb, quien hacía su quinta apertura consecutiva en un día inaugural —una hazaña de consistencia en la era moderna—, mostró dos caras muy distintas durante su labor. En la primera entrada lució imbateable, retirando a los tres bateadores por la vía del ponche, incluyendo a Trent Grisham y al propio Judge en su primer turno.

Sin embargo, la ofensiva de los "Bombarderos del Bronx" descifró sus envíos en el segundo acto. Tras el dominio inicial, los Yankees hilvanaron una seguidilla de seis bateadores llegando a base de forma consecutiva, lo que resultó en un racimo de cinco carreras que puso cuesta arriba el encuentro para los locales.

La estadística detrás del as

A pesar del golpe anímico, Webb demostró su casta al colgar ceros en el tercer y cuarto capítulo antes de permitir dos anotaciones finales en la quinta entrada. Su línea final quedó en cinco episodios laborados, permitiendo siete hits y siete carreras (seis de ellas limpias), con una base por bolas y siete ponches.

Esta actuación representó apenas la tercera vez en su trayectoria profesional que el diestro permite siete o más anotaciones en un solo encuentro, un evento que no ocurría desde julio de 2024. Al finalizar con 86 lanzamientos, Webb dejó el montículo habiendo cumplido con la cuota histórica, aunque con el sabor agridulce de un marcador adverso en una noche que, por lo demás, fue de celebración estadística.