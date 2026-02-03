Exacta criolla encabezada por Santiago González pagó 105 dólares en la taquilla

Suscríbete a nuestros canales

Este 3 de febrero hubo jornada en el Hipódromo de Mahoning Valley con nueve carreras, en la cual se han disputado dos competencias. En la primera de la cartelera se presentó el jinete Santiago González encima de Mitochondria para ganar un Maiden Special Weight, de $24,300 en distancia de 1.600 metros en arena.

Mahoning Valley: Santiago González sorprende en la taquilla

Santiago González, quien iba encima de la yegua Mitochondria, aprovechó la velocidad de sus rivales para correr en atropellada y adjudicarse la victoria. En la recta final, se ubicó segunda detrás de Just Call Rip, con la monta del también venezolano Charle Oliveros, que intentó mantenerse en la punta; sin embargo, Mitochondria con el “Ciclón” tuvo mayor fuerza y pasó a dominar en los metros finales para ganar en crono de 1:41.88 para la clásica milla.

Mitochondria sorprendió en la taquilla con un pago de $20.40 a Ganador y la exacta con Just Call Rip con Charlie Oliveros, devolvió $105,60. Mitochondria es una hija de Medaglia D’Oro, presentada por Anthony Stephen, que sumó su primera victoria en dos actuaciones.

Santiago González con el resto de programación

Esta fue la única monta de Santiago González en esta jornada helada en el hipódromo de Mahoning Valley. El jockey zuliano continuará con sus compromisos a partir de mañana en el circuito de Turfway Park, con siete montas programadas.