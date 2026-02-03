Los Alamitos cerrará este fin de semana por estos motivos y no precisamente por mal clima

Suscríbete a nuestros canales

Se pudo conocer, que el hipódromo Los Alamitos, permanecerá cerrado en los entrenamientos desde el 5 al 9 de febrero, y no se realizarán carreras en vivo el fin de semana del 7 y 8 de febrero, ya que el equipo de mantenimiento realizará el mantenimiento anual de la superficie de la pista principal.

Cierre por mantenimiento de la pista principal

El proyecto de mantenimiento comenzará tras la finalización del entrenamiento matutino del 4 de febrero. Para que el personal de Los Alamitos tenga tiempo suficiente para completar la renovación integral del óvalo de tierra de 1 milla, la pista permanecerá cerrada para entrenamientos del 5 al 9 de febrero.

Los entrenamientos se reanudarán el martes 10 de febrero y las carreras en vivo regresarán el sábado 14 de febrero, con una programación mixta que incluye el Derby de Invierno de Los Alamitos, un evento de Grado 1 para caballos Cuarto de Milla.

En los últimos años Los Alamitos se ha convertido en la pista más segura

Para reforzar aún más estos protocolos de seguridad, el Dr. Mick Peterson, del Laboratorio de Pruebas de Superficies de Carreras, visitó Los Alamitos en diciembre para realizar pruebas detalladas y recopilar datos. Los resultados in situ fueron muy consistentes.

Consistencia que la superficie de Los Alamitos tuvo resultados similares a los de algunos de los circuitos de carreras más seguros del país. Para la temporada de carreras de 2026, Los Alamitos ha reforzado aún más su Política de Clima Inclemente y su Programa de Mantenimiento de la Pista.

Para garantizar la máxima protección de la superficie durante condiciones de lluvia, la pista ya no estará abierta para corredores matutinos cuando la superficie esté sellada y Los Alamitos compita esa noche.