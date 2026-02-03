Pendientes con estas posibles sorpresas de “Ciro” Castillo para este martes en Parx Racing sino cancelan la jornada

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, el hipódromo de Parx Racing tiene programada una jornada de 11 competencias. Sin embargo, la realización de las mismas está sujeta a las condiciones climáticas, en el intento de evitar una nueva cancelación como las ocurridas en días recientes, debido a la ola de frío que azota la costa este de Estados Unidos.

Castillo: montas de alta proporción para la jornada

El experimentado jinete venezolano Ángel Alciro Castillo firmó cinco compromisos de monta para esta tarde. Si bien algunas de sus conducciones no parten como favoritas, Castillo es un especialista en sorprender con ejemplares de alta proporción.

Entre sus montas más llamativas por su condición de "out-sider" destacan: