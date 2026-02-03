Pendientes con estas posibles sorpresas de “Ciro” Castillo para este martes en Parx Racing sino cancelan la jornada

Este martes, el hipódromo de Parx Racing tiene programada una jornada de 11 competencias. Sin embargo, la realización de las mismas está sujeta a las condiciones climáticas, en el intento de evitar una nueva cancelación como las ocurridas en días recientes, debido a la ola de frío que azota la costa este de Estados Unidos.
Castillo: montas de alta proporción para la jornada
El experimentado jinete venezolano Ángel Alciro Castillo firmó cinco compromisos de monta para esta tarde. Si bien algunas de sus conducciones no parten como favoritas, Castillo es un especialista en sorprender con ejemplares de alta proporción.
Entre sus montas más llamativas por su condición de "out-sider" destacan:
- 7ma carrera: Conducirá a Dos de Oros (#11), presentado por Trevor Gallimore. Se trata de un Claiming de $21,000 en 1,400 metros sobre arena. El ejemplar abre con un morning line de 20-1.
- 8va carrera: Repite con el entrenador Gallimore sobre el lomo de You’re Forever en otro claiming de $18,000, también con un pronóstico previo de 20-1.
- 10ma carrera: Cerrará sus compromisos de alto dividendo con Aiman Trevor, ejemplar que igualmente cotiza 20-1 en las apuestas previas.