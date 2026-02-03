Fair Grounds se alista para el Louisiana Derby Preview Day a correrse la próxima semana

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Fair Grounds, ha publicado las nominaciones para seis carreras Stakes programadas para el Louisiana Derby Preview Day, encabezadas por el Risen Star Stakes (G2) de $500,000 y el Rachel Alexandra Stakes (G2) de $300,000.

Tanto el Risen Star como el Rachel Alexandra son las primeras carreras de preparación para el Kentucky Derby y las Kentucky Oaks en el calendario que otorgan una escala de 50-25-15-10-5 puntos a los cinco primeros. Dicha cartelera se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, Día de San Valentín.

Fair Grounds: Risen Star Stakes (G2) rumbo al Kentucky Derby

Este año se correrá la edición 54 del Risen Star Stakes (G2), y tiene 62 ejemplares nominados entre ellos uno y dos del Remsen Stakes (G2), Paladin y Renegade. Está será la tercera de cuatro carreras locales de preparación para el Kentucky Derby (G1) de $5 millones a correrse el 2 de mayo.

Fair Grounds: Rachel Alexandra Stakes (G2) rumbo al Kentucky Oaks

Las nominaciones para la edición 46 de la Rachel Alexandra S. (G3) cerraron con 22 potrancas, que buscan las aspiraciones para el Kentucky Oaks (G1) de $1.5 millones en juego y a distancia de 1 1/16 millas (1.700 metros) sobre la pista principal de arena.

Bella Ballerina, de Godolphin, encabeza la lista, que es la media hermana de Pretty Mischievous, ganadora del Rachel Alexandra (G2) en 2023, que luego ganó la Kentucky Oaks 149.

Fair Grounds: Cartelera de lujo para la próxima semana

Además de Risen Star Stakes (G2) y Rachel Alexandra Stakes (G2), la cartelera incluye dos carreras de grado adicionales. El Mineshaft Stakes (G3), de $250,000 y el Fair Grounds Stakes (G3), de $175,000. Completa la jornada selectiva con el Albert M. Stall Memorial de $100,000 y el Colonel Power Stakes de $100,000.