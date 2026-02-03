Victoria legal para Terry Rozier: árbitro ordena que el Heat pague su salario

Suscríbete a nuestros canales

Un árbitro independiente ha dictaminado que el base del Miami Heat, Terry Rozier, tiene derecho a recibir la totalidad de su salario de la presente temporada, ascendente a 26.6 millones de dólares. La decisión surge en medio de la licencia administrativa que cumple el jugador mientras enfrenta cargos federales relacionados con un esquema de apuestas, según informó este lunes la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA).

Hasta el momento, los pagos de Rozier se habían depositado en una cuenta con intereses a la espera de una resolución. Aunque el convenio colectivo (CBA) permite retener salarios en escenarios específicos, el sindicato de jugadores logró argumentar con éxito que el caso de Rozier no cumplía con los criterios para dicha sanción económica.

El respaldo del sindicato y el debido proceso

La NBPA celebró el fallo como una victoria para la presunción de inocencia. "Estamos satisfechos con el dictamen y seguimos comprometidos a garantizar que se protejan los derechos de Terry al debido proceso durante todo este proceso", declaró el sindicato en un comunicado oficial.

Para el Miami Heat, este fallo no altera su planificación financiera inmediata, ya que el salario de Rozier ya estaba contabilizado en sus libros y afectando su tope salarial desde el inicio de la campaña.

Los detalles de la investigación federal

El origen del conflicto legal se remonta a octubre de 2024, cuando Rozier fue arrestado como parte de una investigación federal que involucró a más de 30 personas, entre ellas el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

Las autoridades alegan que Rozier conspiró para ayudar a terceros a ganar apuestas basadas en su rendimiento estadístico durante un partido entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans el 23 de marzo de 2023. En aquel encuentro, Rozier tuvo una participación limitada, lo que permitió que quienes apostaron a que sus estadísticas estarían "por debajo" (unders) de los totales proyectados cobraran sus premios.

Un traspaso bajo la sombra de la duda

El Heat adquirió a Rozier en enero de 2024 a cambio de Kyle Lowry y una selección de primera ronda. Sin embargo, los detalles de la investigación federal nunca fueron revelados a la gerencia de Miami al momento del intercambio.

Es importante destacar que:

La NBA detectó actividad inusual en aquel partido de 2023, pero su investigación interna no encontró pruebas suficientes para sancionar al jugador en ese momento.

Rozier cooperó plenamente con la liga durante esa fase inicial.

Se considera improbable que el Heat hubiera procedido con el canje de haber conocido la magnitud de la investigación del Departamento de Justicia.

Próximos pasos legales

Actualmente, los abogados de Rozier buscan que se desestimen los cargos, argumentando que el gobierno se extralimitó al convertir una supuesta disputa sobre información privada en un caso federal de fraude.

El base se ha declarado inocente de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Actualmente se encuentra en libertad bajo una fianza de 3 millones de dólares y tiene programada su próxima comparecencia ante el tribunal para el mes de marzo.