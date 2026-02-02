Nominada al Grammy muestra su ropa interior en la alfombra roja

Suscríbete a nuestros canales

Durante la alfombra roja de los premios Grammy 2026, la cantante Addison Rae mostró su lado más atrevido al posar para todos y mostrar su trasero.

Sin duda, esta edición 68 de los premios de la Academia está dejando momentos virales, uno de ellos de la nominada a artista revelación, quien con un vestido blanco de Pieter Mulier lució un look que ha dado de qué hablar.

La cantante dejó ver su ropa interior para todos los medios de comunicación y fotógrafos para luego tomar una postura seria en la red carpet.

Addison Rae lleva un concepto de sensualidad en sus presentaciones y cada escenario que pisa, siendo un sello personal, por supuesto que, la alfombra roja de los Grammy 2026 no iba a ser la excepción.