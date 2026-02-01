Premios Grammy 2026: Lo mejor de la alfombra roja en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Las estrellas más grandes de la música se han dado cita en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, pero no sin antes pasar por la alfombra roja de los premios Grammy para lucir su mejor look de la noche.

Esta edición de 68 estará conducida por Trevor Noah, quien por sexto año consecutivo y último en su carrera estará en el escenario más importante de la música como presentador.

Cada año los artistas preparan su mejor traje de diseñador para no pasar desapercibidos por la alfombra roja de los Grammy 2026 y acaparar los titulares de la prensa como el o la mejor vestida de la ceremonia.

Celebridades en la red carpet de los Grammy

Nicki Nicole y Zara Larsson

Tyla

En desarrollo...