A 33 años del Super Bowl de Michael Jackson, el salvador del medio tiempo

Hace 33 años Michael Jackson conquistó el escenario del Super Bowl, marcando un antes y un después en el show de medio tiempo de la final de la NFL.

Un 31 de enero de 1993, el ‘Rey del Pop’ fue el artista invitado para cantar en el halftime, lo que antes era un evento musical de bandas locales se convirtió en uno de los escenarios más grandes del mundo para una estrella de la música.

La NFL registró sus números más bajos de audiencia en ediciones pasadas, pues el público perdía interés en ver el partido y el show musical, sin embargo, llegaría la salvación con la contratación del intérprete de Thriller, quien ya tenía una carrera consagrada en los 90.

Su confirmación en el espectáculo elevó las ganas de los estadounidenses en ver la final y, por supuesto, el medio tiempo del Super Bowl XXVII.

Michael Jackson salvó al Super Bowl

Al comenzar el espectáculo, Michael Jackson confundió a los presentes con su presencia en lo más alto del estadio, sin embargo, era un doble, pero acto seguido apareció sobre el escenario con su característico traje negro con dorado.

Por más de un minuto desde su aparición en la tarima, el público solo gritaba generando una ovación sin haber comenzado la presentación. Por más de 12 minutos, el cantante cantó en vivo sus más grandes éxitos musicales.

Finalmente, los números hablaron por sí solo: el ‘Rey del Pop’ había salvado el halftime del Super Bowl. Los siguientes años se presentaron grandes artistas y la tradición siguió hasta la actualidad aumentando los índices de audiencia en cada edición.

Super Bowl LV con Bad Bunny

Desde que Michael se presentó hasta hoy han pasado 33 años. Diferentes artistas de pop, rap, rock y r&b se han presentado, cada uno dejando una huella y su historia en la presentación.

Este Super Bowl LV estará encabezado por el cantante urbano Bad Bunny, el primer latino en ser el artista principal de la ceremonia, un hito en su carrera y en la NFL. Será el 08 de febrero cuando el puertorriqueño demuestre de qué está hecho.