Super Bowl 2026: fecha, horario, estadio y detalles de la final de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

La NFL es una de las ligas más poderosas en el mundo deportivo. Tiene contrato televisivos de miles de millones de dólares que eclipsan ligas como la NBA o Premier League. Su impacto ha crecido año a año trascendiendo los Estados Unidos, llegando a Europa y Latinoamérica.

El evento por excelencia de la NFL es el Super Bowl, donde se enfrentan los dos mejores equipos de la Conferencia Americana y Nacional. Este último juego se ha transformado en un espectáculo cultural; con un show de medio tiempo que mueve millones de dólares en una audiencia mundial.

El Super Bowl LX es la culminación de la temporada 2025. Se jugará en California, uno de los estados americanos con más presencia en el deporte: 5 equipos de MLB, 4 de NBA, 4 de MLS, 3 de NHL y finalmente 3 de NFL con: Los Ángeles Rams, Los Ángeles Chargers y San Francisco 49ers.

¿Cuándo se va a disputar el Super Bowl LX 2026?

El Super Bowl LX se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero de 2026. Una de las fechas más importantes para la NFL y para el Marketing, ya que registran audiencias 115+ millones de visualizaciones. De hecho, para 2026 se registran pagos de al menos 8 millones de dólares por un spot de 30 segundos.

¿Dónde se va a jugar el Super Bowl LX 2026?

El Super Bowl LX se jugará en el Levi's Stadium, en Santa Clara, en el estado de California. Este recinto deportivo cuenta con 68.500 personas; fue remodelado con una inversión de 200 millones de dólares para albergar la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El Levi's Stadium tendrá por segunda ocasión el Super Bowl. Siendo la primera el 7 de febrero de 2016 para la edición 50: Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers. Un duelo marcado por las defensas con 11 capturas a los quarterbacks y por ser el último juego como profesional de Peyton Manning.

Horarios y dónde ver el Super Bowl LX 2026

USA Este (ET): 6:30 pm

USA Oeste (PT): 3:30 pm

México (CDT): 5:30 pm

Brasil (BRT): 8:30 pm

España (CET): 12:30 am (Lunes 9 de febrero)

Venezuela (VET): 7:30 pm

En Estados Unidos se podrá disfrutar el juego: NBC (TV abierta) y Peacock (streaming), con Telemundo/Univisión para español y NFL+ en móviles. Westwood One por radio.

En Latinoamérica: ESPN, Disney+ y DAZN NFL Game Pass. En Venezuela se podrá disfrutar por Meridiano Televisión, que busca tener récord de audiencia por tercer año consecutivo.

¿Quién estará en el Show de Medio Tiempo de la NFL?

El 28 de septiembre de 2025 se anunció que Bad Bunny el artista latinoamericano será el encargado de encabezar el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show del 8 de febrero de 2026. El boricua será el primer artista latino en solitario en encabezar el show del Super Bowl.

Gloria Estefan participó junto con otros artistas en 1992 y 1999; por otra parte, Shakira y Jennifer López también estuvieron pero ambas compartieron el evento del metido tiempo en la edición 2020 con varios latinos invitados como el propio Bad Bunny y J Balvin.