La NFL hace historia: Los playoffs de 2025 rompen récords de drama y remontadas

La NFL nunca había sido testigo de un inicio de postemporada tan electrizante. Los primeros cuatro enfrentamientos de los playoffs de 2025 no solo cumplieron con las expectativas, sino que reescribieron los libros de historia con un nivel de competitividad que dejó a los aficionados al borde del asiento hasta el último segundo.

Un arranque que rompió todos los moldes

Lo que hace que este inicio de postemporada sea único es la volatilidad del marcador en los momentos de mayor presión. En apenas cuatro juegos, se registraron 12 cambios de liderazgo en el último cuarto, una cifra que supera el récord histórico para una postemporada completa.

Para poner esto en perspectiva, la marca anterior —según datos de Elias Sports Bureau— era de 10 cambios de ventaja y pertenecía a los playoffs de 2007. Aquel año es recordado por el drama del Super Bowl en el que los New York Giants terminaron con el sueño de la temporada perfecta de los New England Patriots. El hecho de que en 2025 se haya superado esa cifra en solo un fin de semana habla de la paridad actual de la liga.

Drama en los últimos tres minutos

El factor "clutch" fue el gran protagonista de la jornada. Se anotaron cuatro touchdowns ganadores en los últimos tres minutos del tiempo reglamentario, estableciendo un nuevo máximo histórico para cualquier postemporada completa en la historia de la liga.

Antes de este año, solo se habían registrado cuatro partidos de playoffs con cuatro cambios de liderazgo en el periodo final. El antecedente más reciente era la mítica victoria en tiempo extra de los Patriots sobre los Chiefs en el Campeonato de la AFC de 2018. Sin embargo, lo vivido este fin de semana ha elevado la vara de la emoción a niveles desconocidos.

Conexión histórica con 1972

El sábado fue particularmente especial gracias a las actuaciones de Stafford y Williams. Al lograr pases de touchdown ganadores en los minutos finales de sus respectivos encuentros, marcaron un hito que no se veía desde hace más de medio siglo.

Según Sportradar, esta es la primera vez desde el 23 de diciembre de 1972 que dos partidos de playoffs disputados el mismo día se definen con pases de anotación en los últimos dos minutos. Aquella fecha de 1972 es sagrada para el fútbol americano por dos razones:

La "Recepción Inmaculada": El pase de 60 yardas de Terry Bradshaw a Franco Harris que le dio la victoria a Pittsburgh sobre los Raiders.

La remontada de Dallas: El pase de 10 yardas de Roger Staubach a Ron Sellers, que selló el primer regreso en playoffs tras ir perdiendo por 15 o más puntos al iniciar el cuarto periodo contra San Francisco.

Al igual que en aquel entonces, el fin de semana de 2025 será recordado como el momento en que la nueva generación de mariscales de campo demostró que el reloj nunca es un enemigo, sino una oportunidad para alcanzar la inmortalidad deportiva.