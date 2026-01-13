NFL: El futuro de Aaron Rodgers en el aire tras la eliminación de Pittsburgh

Suscríbete a nuestros canales

Tras la estrepitosa derrota de los Pittsburgh Steelers ante los Houston Texans en la ronda de comodines, todas las miradas se posaron en Aaron Rodgers. El veterano mariscal de campo, fiel a su estilo hermético, evitó dar certezas sobre si volverá a los emparrillados la próxima temporada.

"No voy a tomar decisiones emocionales", afirmó Rodgers al ser cuestionado sobre cómo este resultado afecta su permanencia en la liga. "Estoy decepcionado, obviamente. Fue un año muy divertido, con mucha adversidad, pero muy satisfactorio. Ha sido un gran año".

El dilema del retiro a los 42 años

Rodgers, quien cumplió 21 temporadas en la NFL, se unió a los Steelers mediante un contrato de un año durante la pasada primavera.

Aunque en junio de 2025 declaró estar "bastante seguro" de que esta sería la campaña de su despedida, el cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) matizó recientemente que todavía tendría "opciones" en caso de querer extender su legendaria trayectoria.

Al ser consultado directamente sobre si le gustaría jugar un año más en Pittsburgh, su respuesta fue tajante: "No voy a hablar de eso ahora".

Respaldo absoluto a Mike Tomlin

A pesar del mal resultado, Rodgers salió en defensa de su entrenador jefe, lanzando un dardo contra la inmediatez de las críticas modernas.

"Esta liga ha cambiado mucho en mis 21 años", señaló. "Cuando hablamos de los Mike Tomlins o los Matt LaFleurs del mundo (...) cuando llegué a la liga, no se cuestionaba si esos entrenadores estaban en la mira. Pero la forma en que se cubre la liga ahora, la validez que se le da a los 'expertos' de Twitter y de televisión, me parece una broma. Que cualquiera de ellos esté en la cuerda floja es un reflejo de nuestra situación como sociedad y como liga".

Un legado marcado por la historia y los cambios

La trayectoria de Rodgers es una de las más ricas en la historia del deporte. Pasó sus primeros 18 años con los Green Bay Packers, donde no solo guio al equipo a ganar el Super Bowl XLV, sino que se convirtió en el líder histórico de la franquicia con 475 pases de touchdown.

Tras una salida complicada de Wisconsin, Rodgers fue canjeado a los New York Jets en 2023, equipo que lo liberó tras dos temporadas marcadas por las lesiones y la falta de resultados colectivos. Su llegada a Pittsburgh fue vista como un último intento por alcanzar la gloria, pero tras el colapso en Houston, el futuro del "número 12" es hoy un gran signo de interrogación.