Definida la ronda divisional de la NFL: horarios y duelos clave camino al Super Bowl

Tras una intensa ronda de comodines que culminó con la contundente victoria de los Houston Texans sobre los Pittsburgh Steelers, la NFL ha hecho oficial el calendario, las sedes y los horarios para la ronda divisional. Los ocho mejores equipos de la temporada están ahora a solo dos pasos de llegar al Super Bowl.

La lucha por la supremacía en la AFC

La actividad comenzará con un duelo de cuentas pendientes. Los Buffalo Bills y los Denver Broncos se verán las caras en postemporada por segundo año consecutivo. Aunque Buffalo dominó a Denver en los playoffs pasados, el panorama es distinto ahora: los Broncos llegan como el sembrado número uno de la Conferencia Americana y contaron con una semana de descanso, lo que los posiciona como un desafío mucho más complejo para Josh Allen y compañía.

Por otro lado, los New England Patriots viven un renacer. Tras conseguir su primera victoria en postemporada desde la salida de Tom Brady al superar a los Chargers, todas las miradas están puestas en el joven Drake Maye. El quarterback novato tendrá la prueba de fuego definitiva el domingo cuando se enfrente a la asfixiante defensiva de los Houston Texans, que viene de anular por completo a la ofensiva de los Steelers.

Programación de la AFC:

Buffalo Bills vs. Denver Broncos: Sábado, 4:30 p.m. (ET) por CBS.

Houston Texans vs. New England Patriots: Domingo, 3:00 p.m. (ET) por ESPN/ABC.

Rivalidades divisionales y ofensivas explosivas en la NFC

En la Conferencia Nacional, el plato fuerte es la reedición de una de las rivalidades más físicas de la liga: San Francisco 49ers contra Seattle Seahawks. Ambos equipos dividieron victorias en la temporada regular; los Niners golpearon primero en la semana 1, pero los Seahawks se llevaron el triunfo crucial en la semana 18 para asegurar el liderato de la conferencia y la localía. Ahora, los 49ers deberán viajar al ruidoso Lumen Field para intentar silenciar a los favoritos.

Finalmente, Los Angeles Rams visitarán a los Chicago Bears en lo que promete ser un festival de puntos. Ambos equipos llegan con la moral por las nubes tras remontar sus respectivos duelos de comodines con touchdowns en el último cuarto. Se espera que el duelo entre Matthew Stafford y la renovada ofensiva de Chicago sea uno de los más atractivos para la audiencia televisiva por el ritmo vertiginoso que ambos imponen.

Programación de la NFC: