Equipos de la NFL que nunca han ganado un Super Bowl: Camino a la edición LX por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

En la historia de la NFL hay franquicias que no han logrado levantar el trofeo Vince Lombardi. Bien sea porque nunca llegaron al Super Bowl o porque lo hicieron, pero no pudieron salir victoriosos. Conoce cuáles son los equipos mientras esperamos el Super Bowl LX por Meridiano Televisión el 8 de febrero.

Nunca han disputado un Super Bowl

Estas son las franquicias que nunca han jugado el Super Bowl:

Cleveland Browns : Sin apariciones en el Super Bowl y marcados por décadas de resultados mediocres.

: Sin apariciones en el y marcados por décadas de resultados mediocres. Detroit Lions : Una de las escuadras más antiguas que aún no pisa la final de la NFL .

: Una de las escuadras más antiguas que aún no pisa la final de la . Houston Texans : Equipo joven que todavía busca su primer Campeonato de Conferencia .

: Equipo joven que todavía busca su primer . Jacksonville Jaguars: Han alcanzado playoffs, pero nunca han llegado al magno evento.

Han jugado el Super Bowl sin triunfo

Otras franquicias sí han llegado al Super Bowl, pero siguen sin coronarse campeones:

Buffalo Bills : Récord con cuatro apariciones sin título.

: Récord con cuatro apariciones sin título. Minnesota Vikings : Igualados con cuatro super bowls perdidos.

: Igualados con cuatro super bowls perdidos. Cincinnati Bengals : Tres finales sin victoria.

: Tres finales sin victoria. Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Arizona Cardinals, Los Angeles Chargers y Tennessee Titans completan la lista de equipos con al menos una aparición sin poder ganar.

De los 32 equipos actuales de la NFL, 12 nunca han ganado un Super Bowl. De estos equipos que aún no levantan un Super Bowl, el único que se mantiene en la contienda son los Buffalo Bills.

Este domingo 8 de febrero, sintoniza Meridiano Televisión y descubre quién será el próximo equipo en llegar a la gloria de la NFL. La transmisión estará disponible en señal abierta y gratis para toda Venezuela en vivo y en exclusiva. También en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.