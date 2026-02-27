MLB: Pedro Martínez se ilusiona con la rotación de Boston para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, ofreció una evaluación profunda de la rotación de Medias Rojas de Boston de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El legendario lanzador dominicano, quien funge como instructor especial en el campamento de Fort Myers, Florida, analizó pieza por pieza al cuerpo de abridores, destacando la mezcla de juventud y veteranía que presenta el conjunto.

Rotación que ilusiona en Boston

Martínez inició con elogios hacia el as Garrett Crochet, señalado por el dominicano como el pilar sobre el cual la franquicia puede “construir un equipo” gracias a su consistencia, velocidad y resistencia en el montículo. A juicio de Martínez, el zurdo mantiene su recta consistentemente por encima de las 97 mph, algo que recuerda su propio estilo dominador.

El veterano Sonny Gray fue calificado como un complemento ideal para Crochet, aportando “sabiduría de veterano” y experiencia para guiar al grupo más joven. En tanto, Martínez destacó la llegada de Ranger Suárez, subrayando su potencial si se mantiene saludable durante toda la campaña.

Asimismo, el dominicano resaltó el crecimiento de Brayan Bello, a quien considera capaz de tener un “año de despegue” gracias a su compromiso con el trabajo y su condición física.

En conclusión, Pedro Martínez confía en que, con buena defensa y salud, esta rotación puede ser un factor clave para que Boston compita por los últimos puestos de postemporada y más allá en 2026.