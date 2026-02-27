Borren su última: La yegua que transformó su condición y va por la fija del domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La décima reunión da inicio a una nueva programación de 12 competencias y la cuarta válida será una de las destacadas del 5y6 nacional en la arena caraqueña donde participarán yeguas nacionales e importadas de seis años, ganadoras de 1 y 2 carreras en distancia de 1.200 metros pautada para las 4:05 pm.

Una de las participantes es Linda Estefania con la monta del jinete aprendiz Winder Véliz, entrenada por Gabriel Márquez para los colores del Stud ‘C.A.F’.

Su campaña en el óvalo de Coche resume 17 actuaciones con dos victorias. En su más reciente compromiso, el pasado 14 de febrero, reapareció en horario nocturno finalizando en la undécima posición a 23 cuerpos de la ganadora.

Este fue su ajuste previo: Ahora recibe dos kilos de descargo de Winder Véliz

Este jueves 26 de octubre la nacida y criada en el Haras La Celeste ajustó en pelo: 18,4 33,3 47 (600metros) 61,1 2P 75,2/ 90,3// 2da vuelta cómoda y muy bien, de acuerdo con la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: La Rinconada