¡Alerta merengue! Estos jugadores del Real Madrid podrían perderse el choque contra Manchester City

El debut de Álvaro Arbeloa en los octavos de final de la Champions League como técnico del primer equipo no podría ser más exigente. El sorteo ha deparado, por enésima vez, el "Clásico de Europa" ante el Manchester City, pero esta vez el Real Madrid llega caminando por la cuerda floja.

La mayor preocupación en el cuerpo técnico blanco es la lista de jugadores apercibidos. Cinco piezas angulares del esquema merengue están a una sola tarjeta amarilla de la suspensión.

Figuras en peligro

Si son amonestados en la ida en el Santiago Bernabéu, se perderán automáticamente la vuelta en el Etihad Stadium. La lista de jugadores es la siguiente:

Vinícius Jr.

Jude Bellingham

Aurélien Tchouaméni

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Un error o una protesta de cualquiera de estos jugadores desmantelaría la columna vertebral del equipo para el partido definitivo en Manchester. Además, la normativa de la UEFA estipula que si logran pasar a la vuelta pero ven la cartulina en Inglaterra, el castigo se trasladaría a unos hipotéticos cuartos de final.

El hospital merengue

A la presión disciplinaria se suma la pesadilla de las lesiones. Arbeloa ha tenido que gestionar un vestuario mermado en las últimas semanas.

Hasta el momento, la enfermería merengue cuenta con la presencia de Dean Huijsen, Éder Militão, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé.

Con la vuelta fuera de casa, el Madrid necesita un resultado positivo en Chamartín, pero el riesgo de viajar a Manchester sin Vinícius o Tchouaméni es un escenario que quita el sueño al madridismo.