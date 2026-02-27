¡Se confirma la lesión! El Real Madrid pierde a otro defensor

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial confirmando el estado de salud del zaguero Raúl Asencio, quien tuvo que retirarse del terreno de juego durante el intenso duelo de vuelta de los play-offs de la Champions League frente al Benfica.

Tras la preocupación inicial por la aparatosa caída del central español durante el encuentro, los servicios médicos del club blanco han arrojado luz sobre su situación física.

A través de las redes sociales de la "Casa Blanca" detallaron, "tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid, ha sido diagnosticado de una contractura cervical. Pendiente de evolución".

Tiempo estimado de baja

A diferencia de una rotura muscular o una lesión ósea, la contractura cervical no tiene un tiempo de recuperación fijo, ya que depende enteramente de la respuesta del jugador al tratamiento de fisioterapia y a la reducción del dolor.

Si la inflamación remite rápido, podría estar de vuelta en los entrenamientos en tres a cinco días. Un escenario ideal, ya que los merengues tienen varias bajas importantes en defensa (Dean Huijsen, Éder Militão...) y no pueden permitirse perder a otro activo.

Aunque, no se descarta que el cuerpo médico opte por darle descanso en la próxima jornada de Liga para evitar mareos o recaídas, apuntando a un regreso en una semana.

Impacto en el esquema de Arbeloa

La baja de Raúl Asencio, aunque parece leve, llega en un momento delicado del calendario. El joven defensor se había ganado la confianza de Álvaro Arbeloa tras sus sólidas actuaciones en la zaga, especialmente ante las rotaciones necesarias para afrontar la máxima competición europea.

Ahora deberán darle más continuidad a jugadores como David Alaba, quien ha pasado más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego; o apostar por un canterano que pueda asumir la responsabilidad en la zaga.