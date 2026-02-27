Champions League: Así quedaron los cruces de Octavos de Final

Suscríbete a nuestros canales

Ya se sorteó los octavos de final de la UEFA Champions League edición 2025-26. Los cruces dejaron muchos juegos interesantes y un enfrentamiento clave que rememora duelos pasados. El cuadro final arrojó un lado de campeones y otro con promesas y posibles candidatos.

Los sorteos de Champions siempre son motivo de noticias interesantes y especulaciones. Para la edición 2025-26 se repite uno de los duelos memorables del torneo: Real Madrid vs Manchester City, se han enfrentado en 16 ocasiones entre fase de grupos y eliminatorias desde 2012.

El resto de los juegos de octavos de final que iniciarán el 10 y 11 de marzo: PSG vs Chelsea, Newcastle vs FC Barcelona, Atlético de Madrid vs Tottenham, Atalanta vs Bayern Múnich, Galatasaray vs Liverpool, Bodo Glimt vs Sporting CP y Bayer Leverkusen vs Arsenal.

¿Cómo queda el cuadro final de la Champions League 2025-26?

El sorteo de los octavos de final definió una ruta explosiva hacia la gloria de la UEFA Champions League. Las fechas de ida serán el 10 y 11 de marzo, mientras que las vueltas cerrarán el 17 y 18 de marzo para determinar quiénes avanzan a unos cuartos de final calientes.

El cuadro de los campeones

Del cruce entre Real Madrid vs Manchester City, se enfrentarán al Atalanta vs Bayern Múnich en cuartos de final. Este escenario plantea 3 campeones por un lugar en semifinales de una de las competiciones más reñidas de los últimos años en Champions League.

Por otra parte, el sobreviviente del PSG vs Chelsea se medirá ante el victorioso entre Galatasaray vs Liverpool por la otra llave de cuartos de final. Este lado del cuadro también presenta a 3 campeones (recientes del torneo) de la competición por un lugar en semifinales.

El cuadro de los candidatos

Se puede pensar que es el lado fácil del cuadro final de la Champions League 2025-26. Sin embargo, es un cuadro competitivo lleno de muchos equipos que si bien no han sido campeones, tienen mucha experiencia en la competición con varias finales disputadas.

El Newcastle vs FC Barcelona se medirá ante el ganador del Atlético de Madrid vs Tottenham en cuartos de Final. Un campeón contra dos equipos que ya disputaron un final y estuvieron cerca de ganarla. Por otra parte, el duelo Barca vs Atleti rememoraría viejas batallas.

En la parte baja del cuadro, está Bodo Glimt vs Sporting CP que enfrentarán en cuartos al ganador entre Bayer Leverkusen vs Arsenal. Dos sorpresas en el torneo y dos equipos que también disputaron finales; el cuadro de los candidatos es peleado con sorpresas por ver.

¿Quién ganará la UEFA Champions League 2025-26?

A estas alturas indicar un ganador para el torneo sería muy irresponsable. En primer lugar porque es una competición que se decide por detalles y en segunda, porque los equipos pueden cambiar de una eliminatoria a otra. Sin embargo, si podemos decir cuales son los candidatos más fuertes.

Bayern Múnich, Arsenal y FC Barcelona parecen los equipos con mejor posibilidades de alcanzar la final y ganarla. Cuentan con un gran presente, plantillas completas de futbolistas de gran nivel en diferentes posiciones; pero además, tienen hambre del título que los puede ayudar en momentos de máxima tensión.