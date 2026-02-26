Champions League: Vinícius Jr. sigue rompiendo récords con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La UEFA Champions League tiene un nombre propio en las instancias decisivas, y ese es Vinícius Jr. Tras su reciente gol ante el Benfica en el partido de vuelta de los play-offs, el astro brasileño selló el pase del Real Madrid y grabó su nombre con letras de oro en los libros de historia de la competición.

El ex jugador del Flamengo se ha consolidado como el jugador más determinante en la actualidad cuando suena el himno de la Champions.

Esta afirmación no es una exageración, ya que sus registros lo sitúan por encima de leyendas contemporáneas y compatriotas históricos.

El "dueño" de las fases eliminatorias

Desde la temporada 2020-21, ningún jugador ha sido tan productivo en los partidos de "vida o muerte" (Fase KO) como el carioca. Vinícius lidera la tabla combinada de goles y asistencias, superando incluso a los grandes especialistas del área.

Cabe destacar, que el atacante de 25 años llegó a la "Casa Blanca" en la temporada 2018 y desde entonces, ha levantado dos "Orejonas" (marcando gol en ambas finales).

G/A en Fase KO (desde 2020-21)

Jugador Total (G+A) Goles Asistencias Vinícius Jr. 22 12 10 Karim Benzema 18 16 2 Kylian Mbappé 18 17 1 Erling Haaland 17 14 3

Supera a Neymar Jr

El gol ante el conjunto luso también le permitió alcanzar una cima histórica para su país. Vinícius Jr. se ha convertido oficialmente en el jugador brasileño con más goles en eliminatorias de Champions League de toda la historia, superando la marca que ostentaba Neymar Jr.

Vinícius Jr.: 14 goles Neymar Jr.: 13 goles Kaká: 11 goles

Con el Real Madrid clasificado a octavos de final y Vini en este estado de gracia, el sueño de una nueva "Orejona" parece estar más vivo que nunca en el Santiago Bernabéu.