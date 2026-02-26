MLB: Giancarlo Stanton planea jugar toda la temporada 2026 con molestias físicas

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees de Nueva York tiene un gran compromiso que cumplir para la temporada 2026 de las Grandes Ligas. En este contexto, varias de sus figuras entienden la responsabilidad y uno de los ejemplos más claros son las declaraciones más recientes del bateador designado, Giancarlo Stanton.

El pelotero de 36 años planea hacer su debut en los entrenamientos primaverales en algún momento de la semana que viene y jugar una temporada completa, a pesar de que el codo de tenista le impide realizar tareas simples, según el periodista Randy Miller.

“No puedo abrir una botella. No puedo abrir ni una bolsa de papas fritas. Eso no importa. Quiero una temporada completa”, afirmó.

Yankees de Nueva York – Giancarlo Stanton

Estas declaraciones han generado expectativa y también cierta preocupación entre los aficionados neoyorquinos. Stanton, conocido por su potencia descomunal y su capacidad para cambiar el rumbo de un juego con un solo swing desde la caja de bateo, ha lidiado con múltiples molestias físicas en diversas temporadas en los últimos años.

El problema en el codo, médicamente asociado a la epicondilitis lateral, suele ser una lesión incómoda y persistente. Además, lo limitó a solo 77 compromisos disputados en 2025. En la actualidad, el malestar ha llegado al punto de complicar movimientos cotidianos, lo que refleja el grado de la inflamación que debe ser manejado con tratamientos.

A pesar de esto, el ganador del MVP en 2017 mantiene una actitud desafiante y optimista, convencido de que podrá manejar la situación para ser una pieza clave dentro del cuerpo técnico. Con esto, no cabe duda de que los Yankees necesitan la mejor versión de Stanton para fortalecer una alineación que aspira a regresar a la Serie Mundial.

Finalmente, el caso de Giancarlo Stanton será uno de los temas más conversados y polémicos entre los fanáticos de cara a lo que será una nueva campaña en el mejor béisbol del mundo.