Fallece diseñador del Miss Venezuela a lo 36 años ¡Paz a su alma!

Las muestras de condolencias no se han hecho esperar 

Elvis González
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 11:11 am
Fallece diseñador del Miss Venezuela a lo 36 años ¡Paz a su alma!
Jesús De Hoy / Cortesía
En las redes sociales se confirmó la noticia de la muerte del diseñador de moda venezolano Jesús De Hoy. Figuras de la belleza y moda en el país publicaron mensajes de condolencias para el hombre, quien vistió a varias misses en el país.

Duro adiós

“Siempre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones”, escribieron en una imagen publicada en redes sociales, que despertó mensajes de condolencias para los familiares y amigos cercanos del diseñador.

Hasta el momento no sé conoce de qué falleció el hombre, quien vistió a múltiples reinas como Auri López Miss Carabobo 2025, Diana Silva, Oriana López, Fernanda Isabel, entre otras.

Además, trabajó para diversas organizaciones del país como el Miss Grand Venezuela, El concurso by Osmel Sousa, Miss Teen Venezuela y Señorita Fashion Venezuela.

Mensaje de condolencias

Uno de los primeros en pronunciarse fue el fotógrafo de reinas y modelos, Enmanuel Báez, quien resaltó el profundo cariño que tuvo por Jesús, y los trabajos que realizaron juntos con gran éxito. 

“Vuela alto mi chus, siempre honraré tu amistad y tú nombre”, escribió el joven.

Jesús tenía su marca de diseño y moda llamada “JK 𝖣𝖨𝖲𝖤𝖭̃𝖠𝖣𝖮𝖱𝖤𝖲 𝖣𝖤 𝖬𝖮𝖣𝖠”, ubicada en Barquisimeto, estado Lara.

Jueves 26 de Febrero de 2026
