Farándula

Karina confirmada para el popular Free Cover Venezuela: "Inolvidable"

La artista ya grabó el popular concierto, ahora solo queda esperar la fecha de estreno 

Por

Elvis González
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 03:33 pm
Karina confirmada para el popular Free Cover Venezuela: "Inolvidable"
Karina / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Lo que se viene para Free Cover Venezuela es increíble con la participación de Karina. Tras grabaciones llenas de sabor y talento con artistas como Rafael “El Pollo” Brito, Diveana, Rubby Pérez, Oscarcito, Miriam Cruz y Servando y Florentino, ahora es el turno de la intérprete de “Sé cómo duele”.

NOTAS RELACIONADAS

Karina derrochando talento

A través del Instagram Free Cover Venezuela, confirmaron la participación de la también actriz, quien seguramente hará con su talento una experiencia inolvidable y única para todo el público.

En las primeras imágenes aparece Karina con su abundante cabello negro y cantando a todo pulmón, en la compañía de músicos y público.

“Gracias a cada uno de los músicos que formaron parte de nuestra primera grabación del año. A Karina gracias por estar presente y sumar su magia a este inicio de temporada”, escribieron.

En este sentido, hicieron un llamado al público que se prepare para el Free Cover que posiblemente haga que la gente cante, comparta y se contagien de risas.

Sin fecha para el estreno

Free Cover que se caracteriza por dar a conocer a niños y jóvenes la música de otras épocas, no han revelado cuando estará disponible en el canal oficial de YouTube.

El público se mantiene a la espera y a la expectativa del material, el cual esperan que también graben próximamente con Olga Tañón “La mujer de fuego”.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Miércoles 25 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula