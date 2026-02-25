Karina confirmada para el popular Free Cover Venezuela: "Inolvidable"

Suscríbete a nuestros canales

Lo que se viene para Free Cover Venezuela es increíble con la participación de Karina. Tras grabaciones llenas de sabor y talento con artistas como Rafael “El Pollo” Brito, Diveana, Rubby Pérez, Oscarcito, Miriam Cruz y Servando y Florentino, ahora es el turno de la intérprete de “Sé cómo duele”.

Karina derrochando talento

A través del Instagram Free Cover Venezuela, confirmaron la participación de la también actriz, quien seguramente hará con su talento una experiencia inolvidable y única para todo el público.

En las primeras imágenes aparece Karina con su abundante cabello negro y cantando a todo pulmón, en la compañía de músicos y público.

“Gracias a cada uno de los músicos que formaron parte de nuestra primera grabación del año. A Karina gracias por estar presente y sumar su magia a este inicio de temporada”, escribieron.

En este sentido, hicieron un llamado al público que se prepare para el Free Cover que posiblemente haga que la gente cante, comparta y se contagien de risas.

Sin fecha para el estreno

Free Cover que se caracteriza por dar a conocer a niños y jóvenes la música de otras épocas, no han revelado cuando estará disponible en el canal oficial de YouTube.

El público se mantiene a la espera y a la expectativa del material, el cual esperan que también graben próximamente con Olga Tañón “La mujer de fuego”.