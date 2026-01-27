Olga Tañón ya no vive en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial que la cantante Olga Tañón regresa a Puerto Rico, para vivir con su gente, cultura, gastronomía y familia. A través de Instagram “La mujer de fuego”, confirmó la noticia despertando bonitos comentarios de su público que la sigue de muchos años.

La estrella de 58 años había estado viviendo por un tiempo en Miami, Florida, Estados Unidos, por la salud y atención de su hija mayor, Gabriella Denizard.

Regreso de Olga

“Ya yo viviendo formalmente en Puerto Rico de nuevo. Se sienten, aunque estés en el avión, los sabores de la cocina de tu madre, ese olor a campo y ese olor a tierra. Desde lo más profundo de la isla, hasta los campos y las playas”, expresó.

En sus últimos vídeos de Instagram, Olga ha estado posteando imágenes y videos ya instalada en la isla, que la vio nacer y formarse como una estrella de la música, con una carrera de años que la han llevado a ganar múltiples premios como el Grammy.

La hija de la cantautora había presentado problemas de salud como convulsiones, anemia hemolítica, un foco epiléptico que le causó un daño cerebral y un diagnóstico de autismo, que requirió de todo el cuidado de su famosa madre.

El público ha tomado con felicidad el regreso de Olga a PR, muchos escribiendo que no existe nada como su casa, costumbres, gente, amor y familia.