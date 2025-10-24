Farándula

Olga Tañón enciende la gran fiesta en los Premios Billboard con explosiva presentación

Kleimar Reina
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 08:13 pm

La 'Mujer de Fuego' se llevó los aplausos de los presentes en las premiaciones por su actuación 

La ‘Mujer de Fuego’ Olga Tañón abrió los Premios Billboard 2025 con una explosiva presentación cargada de energía un mucho merengue desde el emblemático James L. Knight Center de Miami.  

Con una desbordante energía en el escenario la intérprete entró al escenario con un vestido rojo con un stage lleno de bailarines y escenografía que simulaba una gran celebración.

Olga Tañón cantó su tema “La Gran Fiesta” con el cual puso a bailar a todos los presentes en el público, quienes no dudaron en quedarse sentados.

 

