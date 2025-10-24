A sus 44 años Jessica Alba posa en sensual bañador

Suscríbete a nuestros canales

Jessica Alba deslumbró en sus más recientes vacaciones por Australia. Un intenso mar, cielo azul y arena, fueron perfectos para que la actriz posara en un traje de baño de dos piezas, dejando a sus millones de seguidores en Instagram boquiabiertos.

Una belleza playera

La artista no dudo en publicar en su perfil lo bien que la pasó en la playa, luciendo un ajustado bañador de dos piezas y estampado en tonos rojos, que envolvió a la perfección la silueta que se gasta a los 44 años.

Para taparse del intenso sol, Jessica que participó en la exitosa película “Los cuatro fantásticos”, optó por llevar una gorra y lentes negros, que completaron el look playero en Queensland.

En una de las imágenes Alba aparece posando de espalda, presumiendo su retaguardia muy sonriente con el imponente paisaje azul de fondo. La publicación ha logrado hasta el momento 235 mil me gusta y múltiples comentarios de halagos.

No se sabe si en el día de playa la estrella de Hollywood, estaba con su novio, el también actor Danny Ramírez.