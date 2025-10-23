Floyd Wethey, Jr., consiguió este hito en su carrera por vez primera

Suscríbete a nuestros canales

El Jockey Guild esta semana eligió el mejor piloto al jockey Floyd Wethey, Jr., que logró tres victorias selectivas en la cartelera de Oklahoma Classics el viernes por la noche en su hipódromo local, Remington Park. Por consiguiente, el panel de expertos en carreras votó a Wethey como el Jinete de la Semana del 13 al 19 de octubre.

Este reconocimiento semanal reconoce a los jinetes por sus logros significativos en la equitación y a quienes son miembros del Gremio de Jinetes. Fundado en 1940, el Gremio representa a más de 1050 jinetes en activo, retirados y con discapacidad permanente en Estados Unidos.

Floyd Wethey, Jr., originario de Oklahoma, Wethey tuvo un comienzo fulgurante el viernes por la noche a bordo de Cyndi Loper, para el entrenador Francisco Bravo, en la Oklahoma Classics Lassie, una de las ocho carreras divisionales para potras criadas en Oklahoma. Cyndi Loper partió desde la quinta posición de salida entre 11 potrancas de dos años. Cyndi Loper luchó por el liderato inicial antes de tomar el control a mitad de la recta final para ganar por 4 cuerpos y medio en 1:11.01 y mantenerse invicta.

Luego llegó el triunfo sobre Miss Code West, para el entrenador Kevin Scholl, campeona regente del Oklahoma Classics Distaff Turf. Con Wethey como jinete habitual, marcó el ritmo durante seis furlongs antes de ser atacada por Talkin Cadee. La dupla se batió en duelo hasta el final, con Miss Code West imponiéndose por un cuello en 1:43.01 para 1.700 metros.

Wethey concluyó la noche en el Oklahoma City Turf Classic Handicap con Country Caper, del entrenador Francisco Bravo. Country Caper corrió cerca del fondo del grupo antes de remontar en la curva final. En un final aplastante, Country Caper, de cinco años, superó al favorito de la carrera, Eakly, en la meta, para lograr una victoria por medio cuerpo en 1:42.25 para la milla y un dieciseisavo (1.700 metros).

Wethey, jinete desde 2007, corre regularmente entre Remington Park, Lone Star y Sam Houston. Consiguió su victoria número 1000 el 17 de septiembre de 2020 en Remington Park a bordo de Elijah Jet. Su padre, Floyd Wethey Sr., y su tío, Luke Wethey, fueron jinetes.

Fue reconocido por la Comisión de Carreras de Texas en 2023 con su Premio a la Excelencia en Seguridad: Tras enredarse con una de las bridas al inicio de una carrera el 14 de abril de 2023 en Lone Star Park, Wethey, con su habilidad al montar, maniobró a su caballo hacia la barandilla interior, desenredó las bridas y las coloco alrededor del pescuezo de su conducido, para evitar así que su caballo y otros sufrieran lesiones graves por el peligro de tropiezo. Sus meritorias acciones mejoraron directamente la seguridad de las carreras en vivo que se llevan a cabo en Lone Star Park y en todo el estado de Texas.