¡El Gorila no correrá más! Journalism fue anunciado como semental para la próxima temporada

En un anuncio casi silencioso, se pudo conocer que Journalism, ganador del Preakness (G1) y Haskell Stakes (G1), que estará presente en la Breeders’ Cup Classic (G1), el próximo fin de semana como su última carrera, será retirado para cumplir como rol de semental en el Coolmore América, completando una plantilla de nuevos integrantes con Sierra Leone, Citizen Bull y Fierceness.

Journalism, entrenado por Michael McCarthy, propiedad del Eclipse Thoroughbred Partners, Bridlewood Farm, Don Alberto Stable, Robert LaPenta, Elayne Stables Five, Mrs. John Magnier, Michael B. Tabor y Derrick Smith, anunciaron en su cuenta oficial de “X” que el hijo de Curlin, tres veces ganador de carreras Grado 1, cumplirá su última carrera en la Breeders’ Cup Classic (G1) para luego cumplir rol de semental la temporada venidera.

En un mensaje algo escueto, uno de sus propietarios el Thoroughbred Partners, Bridlewood Farm, desplegó una foto, donde, Journalism aparece en el plantel de sementales para cumplir su rol en el Coolmore America Stud el próximo 2026.

Justify, el semental por excelencia y un triplecoronado, es el líder de este grupo de sementales. Se ha demostrado que Justify tiene un valor de monta de $200,000 y cuenta con varios ganadores selectivos en Estados Unidos.

En la lista de Coolmore America Stud se encuentran los nuevos que han sido anunciados para la próxima campaña de montas: Sierra Leone, Citizen Bull, Fierceness y el propio Jurnalism. Sin embargo, aún no se ha revelado el precio de sus servicios.