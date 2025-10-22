Estos son los ejemplares de tres y más años Pre-Inscritos para el certamen numero 42 de las Breeders' Cup

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este miércoles 22 de octubre se dio a conocer los pre inscritos de la carrera más importante del Campeonato Mundial de Criadores, las famosas Breeders’ Cup, que se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre. Un total de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

Breeders' Cup: Todo listo para la fiesta de los Criadores

Serán 14 pruebas reservadas para los mejores ejemplares del mundo que se darán cita para llevarse la máxima gesta deportiva hípica en Estados Unidos. Esta serie es clave para los propietarios y entrenadores que buscan garantizar la participación de sus caballos en uno de los eventos más importantes del calendario hípico mundial, donde se reúnen los mejores ejemplares para competir por premios millonarios y prestigio internacional.

La Breeders' Cup es un meeting de carreras de caballos que se disputa en Estados Unidos desde 1984. Es uno de los eventos hípicos más populares del país, superado únicamente por la Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes). El sorteo para cada carrera será el lunes 27 de octubre.

Breeders’ Cup: Segundo día de competición para las leyendas corredoras

El sábado 1 de noviembre, fue reservado para las competencias para ejemplares de 3 y más años en las categorías de grama y arena. Un total de nueve carreras serán incluidas para el calendario hípico en Del Mar.

Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) para hembras en 1.400 metros en pista de arena, con una bolsa de $1 millón, fue programada para la cuarta carrera del sábado. Es la que abre el Campeonato de Criadores en su segundo día. Acá 12 han sido nominadas. Baffert, tendrá a las principales candidatas; Hope Road, Richi (Chi) y Splendora,

Breeders' Cup Turf Sprint (G1) para ejemplares de 3 y más en 1.200 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones, es la siguiente el orden. 18 nombres figuran, que destacan la sensacional Motorious y la consentida del venezolano José Francisco D'Angelo Shisospicy.

Breeders' Cup Sprint (G1) para ejemplares de 3 y más años en 1.200 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones. Velocidad entre los mejores 17 sprinters. Bentornato de José D'Angelo, busca la revencha contra Straight No Chaser, campeón regente de la división.

Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1) para hembras en 2.200 metros en pista de grama, con una bolsa de $2 millones. Figuran 18 nombres de puro talento y clase que esperaran su turno para dar brillantes a esta jornada.

Breeders' Cup Dirt Mile (G1) para ejemplares de 3 y más años en 1.600 metros en pista de arena, con una bolsa de $1 millón. Esta fue programada para la carrera 11 de la tarde. 13 se ven en primer orden. Entre ellos White Abarrio, ganador de la Classic 2023, que enfrenta al mejor potro de dos años 2024 Citizen Bull. Al ganador del Derby 2023 Mystic Dan, que junto a Nysos, promete una milla de tensión y suspenso.

Breeders' Cup Mile (G1) para ejemplare de 3 y más años en 1.600 metros en pista de grama, con una bolsa de $2 millones, será la décima de la tarde sabatina. Una carrera que figuran 14 nombres de alta gama que vienen de Europa para sacar la clase y casta. Sin embargo, Johannes buscará impedir que los invasores logren su cometido.

Breeders' Cup Turf (G1) para ejemplares de 3 y más años en 2.400 metros en pista de grama, con una bolsa de $5 millones. Atajo a 14 nombres en la cual figura el actual campeón y mejor caballo gramero en Estados Unidos, Rebel's Romance que buscará consolidarse ante sus rivales.

Para la Breeders' Cup Distaff (G1) reservadas para hembras en 1.800 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones.

La Breeders' Cup Classic (G1) para ejemplare de 3 y más años en 2.000 metros en pista de arena, con una bolsa de $7 millones.