Reporte especial: El desempeño de Castellano y Jaramillo en su debut en el hipismo de Jamaica

Suscríbete a nuestros canales

Tras años de espera y múltiples intentos fallidos, el sueño de la afición hípica de Jamaica se materializó este fin de semana. El estelar jinete venezolano Javier Castellano, una de las máximas figuras del turf mundial y miembro del Salón de la Fama, concretó finalmente su ansiado debut en el prestigioso óvalo de Caymanas Park en Kingston.

Castellano, oriundo de Maracaibo, había sido objeto de dos invitaciones previas en temporadas anteriores. En esas ocasiones, su apretada agenda, marcada por compromisos de alto nivel en el circuito estadounidense que incluyen grandes clásicos y pruebas de Grado I, impidió su traslado a la isla caribeña. Sin embargo, el acuerdo se cerró de manera definitiva, permitiendo a los aficionados jamaiquinos presenciar la maestría de un ícono de la fusta.

Hito Internacional: Dúo Venezolano en Kingston

El evento adquirió un cariz aún más especial, pues Castellano no viajó solo. El acuerdo permitió que el jinete compitiese en el hipódromo de Kingston en compañía de su colega y también exitoso venezolano, Emisael Jaramillo.

La presencia de este dúo dinámico en la pista no solo representó una inmensa oportunidad para ambos profesionales de demostrar su calidad en un entorno diferente, sino que también constituyó un hito histórico para la hípica de Jamaica, elevando el perfil de su jornada y atrayendo un interés mediático sin precedentes. La presencia de un Hall of Fame como Castellano garantizó una afluencia masiva de público.

El Desempeño en su debut: Carreras Jamaica

Castellano tuvo su primer compromiso a la altura de la cuarta carrera del programa. A bordo del ejemplar RicoRicoRico, el jinete criollo libró una fuerte batalla en un recorrido de 1.400 metros sobre la pista de arena. RicoRicoRico finalmente arribó en el cuarto lugar en una prueba de alta paridad que se llevó el número uno, Don Kwesi.

Posteriormente, la emoción se intensificó con la disputa del Chairman’s Plate, que se desarrolló en la séptima carrera. En esta prueba, ambos venezolanos estuvieron presentes, capaces de medir fuerzas con los mejores corredores y jinetes locales. La participación fue competitiva, aunque no lograron alcanzar la zona de pizarra. Al cruzar el disco, Castellano arribó en la quinta colocación, mientras que Jaramillo finalizó en la sexta plaza.

Foto: Capture Youtube Caymanas Park.

A pesar de no obtener victorias en dicha carrera, la actuación de Castellano y Jaramillo en Kingston se considera un éxito rotundo en términos de promoción hípica y un intercambio deportivo de alto nivel que, con seguridad, abrirá las puertas para futuras participaciones de figuras internacionales en Caymanas Park.